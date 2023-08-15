На днях культурная жизнь столицы Абхазии пополнилась двумя событиями: в Центральном выставочном зале открылась «Летняя галерея», которая представила жителям и гостям Сухума творчество абхазских художников. И молодая художница Екатерина Гуськова показала публике свои городские пейзажи под звуки саксофона Шахана Сиргинава. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась традиционная ежегодная выставка «Летняя галерея», на ней экспонируются более 80 работ тридцати авторов. Многие из работ, по словам директора зала и куратора выставки Эльвиры Арсалия, представлены впервые, это серия работ Руслана Габлия, Апщи Хагба, Лаши Габелия и других художников. Эльвира Арсалия рассказала о том, что отличает «Летнюю галерею» от других выставок и какова цель экспозиции:

«Ежегодная выставка «Летняя галерея» проходит уже в третий раз. Ее цель была вот какая: Абхазия летом превращается в культурно-познавательный маршрут. И нам хотелось создать пространство, площадку, место, где можно было бы посмотреть работы современных абхазских художников. Не только персональную выставку или какую-то проектную историю, а выставку современного искусства. Так возникла идея «Летней галереи». Она ежегодно проходит в августе и длится целый месяц. Там представлены разные направления, темы, ограничений никаких нет. Это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, молодые художники и признанные мастера. Даже в первый год, когда мы ее проводили, мы наблюдали повышенный интерес не только наших постоянных посетителей, но и гостей Абхазии, которых в этот период бывает много. Им интересно посмотреть и дополнить свои представления о современной культуре Абхазии».

Эльвира Арсалия считает, что важным элементом выставки является возможность приобрести работы и пополнить коллекции: «Это всегда выставка, на которой можно приобрести работы для частных, корпоративных, государственных коллекций. Наши выставки предыдущей «Частной коллекции» показывают, насколько важно приобретать работы художников своевременно, когда их еще можно приобрести, создавать свои коллекции, выбирать своих любимых авторов. Поэтому такие выставки – это возможность не только посмотреть, но и, может быть, что-то приобрести для себя, для своей коллекции. Вот в общем-то такая история у «Летней галереи». На третий год я уже могу сказать, что этот проект прижился, и мы будем его повторять, потому что мы видим вовлеченность наших посетителей в этот проект. В этом промежутке времени, в августе, выставка очень востребована».

Другое событие состоялось за пределами каких-либо выставочных площадей, прямо на сухумской набережной. На суд прогуливающейся здесь публики представила свои работы молодая сухумская художница Екатерина Гуськова. Выставка всего на один вечер, кто не попал и не увидел, тот упустил свой шанс. «Художественная выставка Renaissanse на набережной у колоннады под звуки саксофона», так назвала ее Екатерина Гуськова и пояснила, при чем тут ренессанс:

«Выставка называется Renaissanse, это не имеет отношения к эпохе Возрождения, просто я хотела обратить внимание людей на то, что классическая живопись не имеет моды и времени. Люди, у которых есть художественное образование, какой-то опыт и навыки, могут в любом направлении изобразительного искусства воплощать свои идеи.

– Какие работы ты выставила сегодня? – Здесь преобладают пейзажи, виды моего собственного двора, цветы в нем, небольшие фрагменты старого города, центральных улиц. Мне хотелось передать атмосферу нашего замечательного теплого города в любое время года. Мне кажется, он у нас очень уютный, и мне это хотелось передать. – Расскажи о музыканте, который играет? – Играет молодой саксофонист Шахан Сиргинава, честно говоря, долгое время было моей мечтой, чтобы у меня на выставке играл саксофонист. Но я не знала никого здесь, кто мог бы исполнить мою мечту. Но мне посчастливилось, я работаю в Школе искусств, где вокруг меня одни музыканты, я посоветовалась с ними и мне дали контакт Шахана. Я ему очень благодарна за то, что он согласился со мной посотрудничать. Он пришел, и я его сегодня первый раз увидела вживую». Шахан Сиргинава – мультиинструменталист из Гала. Его игра на саксофоне действительно украсила вечер с пейзажами и придала ему романтический флер.