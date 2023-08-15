В Нагорном Карабахе зафиксирован случай голодной смерти - омбудсмен

В непризнанном Нагорном Карабахе зафиксирован случай голодной смерти, сообщает омбудсмен НК. Согласно сообщению, распространенному омбудсменом Гегамом Степаняном, житель Степанакерта, К. Ованнисян 1983 г.р. умер в результате хронического недоедания, белково-энергетического дефицита.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы и свидетельству о смерти К. Ованнисяна, причиной смерти являются: «выраженная алиментарная дистрофия (общее истощение из-за длительного и неполного приема питательных веществ, отек, нарушение всех форм обмена веществ, со структурными и функциональными нарушениями органов), кахексия, белково-энергетическая недостаточность, квашиоркор (специфическая тяжелая разновидность расстройства питания, развивающаяся при недостаточном содержании белков в пище, развитию болезни способствуют тяжелые бытовые условия, низкий уровень жизни), двусторонняя полисегментарная пневмония с преобладанием крупозного элемента справа, отек легких, смешанная метоболия, гипоксическая энцефалопатия, дистрофия внутренних органов-почек, анемия, септическое состояние, правосторонний гидроторакс, хроническое недоедание», - отмечается в сообщении.

Омбудсмен НК подчеркивает, что катастрофическая продовольственная ситуация, вызванная блокадой и особенно двухмесячной полной осадой, и вследствие этого недоедание лиц и угроза голода, отсутствие необходимых лекарств и невозможность полноценного функционирования системы здравоохранения создают прямые и неоспоримые угрозы для 120 тысяч населения Нагорного Карабаха, передает Радио Азатутюн.

«Катастрофические последствия продолжающейся восьмимесячной блокады Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана более чем заметны и ощутимы в сфере здравоохранения, которые в первую очередь сказываются на состоянии здоровья наиболее уязвимых групп населения – детей, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, инвалидов и пожилых людей», - говорится в сообщении.