В Петербурге похоронили греческого бизнесмена, убитого на войне

В Петербурге на Смоленском кладбище 15 августа похоронили убитого на войне в Украине греческого бизнесмена Симоса Панагиотидиса. Он служил в спецподразделении «Ахмат», сообщают провластные петербургские СМИ.

На сайте Императорского православного палестинского общества (ИППО) сообщается, что отпевание «дорогого друга и соратника» проходило в храме Преображения Господня в Лигово.

Проститься с Симосом Панагиотидисом пришли бывший премьер-министр России, председатель ИППО Сергей Степашин, бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, зампред Общества Олег Шабуневич, помощник председателя ИППО Самвел Казарян. Присутствовали также представители подразделения «Ахмат».

Симос Панагиотидис с 2009 года был членом Императорского православного палестинского общества, в 2011 году он возглавил созданное Греческое отделение ИППО. Воевать в Украину на стороне России уехал весной 2022 года.

Панагиотидис был связан с Петербургом как бизнесмен и православный деятель, отмечается на странице «Санкт-Петербург Live. Тот самый» в Facebook. В партнерстве с сыном Полтавченко он инвестировал в проект скандального мусоросжигательного завода в Левашово. Против этого проекта выступали петербуржцы, экологи и депутаты. В 2018 году Смольный разорвал соглашение с греческим консорциумом. В Греции Панагиотидис был осужден за мошенничество.