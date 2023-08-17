В Южную Осетию после относительно прохладного и дождливого лета пришла жара. Весь август столбик термометра находится значительно выше 30 градусов. «Эхо Кавказа» спросило цхинвальцев, как они спасаются от жары?

Наталья: Мои соседи поливают двор водой из шланга, все время. Поливают, потому, что там невозможно бывает сидеть, ни деревьев, ни кустов, никакой растительности. В городе нет растительности, улицы не поливают. Если старому человеку днем, в обед пришлось выйти, представьте, какая духота, сухой воздух. Конечно, ему станет плохо. Ни тебе фонтанчиков, ни воды питьевой. На работе я спасаюсь кондиционером, а дома, я живу на первом этаже, а первый этаж он всегда прохладный. А вот моим соседям, который живут на верхних этажах, где еще и крыша пригревает, не так хорошо. Там дышать невозможно, хуже, чем в парной.

Ольга: Кондиционером спасаюсь. С утра до вечера на работе бываю. Там кондиционер, и я как таковой жары не ощущаю. С 9 до 6 под кондиционером. Вот сейчас вот вышла и потею. А домой прихожу, перед телевизором на диванчике. У меня комнаты очень хорошо расположены, не жарко, у меня северная сторона. Комфортнее было бы, конечно, если бы в лесочек, в тенечек, в прохладу поехать. Можно было бы еще парки организовать здесь. Чтобы было где летом проводить время. Единственное, где можно посидеть вечером, - это «пионерский парк».

Алина: Дома или на улице. На улице практически не бываем. Дома кондиционеры, вода… Все используем, чтобы охладиться.

Эмма: Покупаем и едим мороженое, стараемся быть ближе к водоемам. По возможности выезжаем, но не очень часто такая возможность есть. В Зонкар можно поехать, например. И искупаться можно, и на красоты посмотреть заодно.

Ирина: Нас спасает то, что в доме кондиционер есть. Как рекомендуют – обильное питье. Хотя бы два литра в день. Я не ощущаю особого дискомфорта, мне дома комфортно и уютно. Для меня мучение – это выйти на улицу сейчас. Хотя вот сейчас конкретно хоть ветерок есть, не так плохо, а когда даже ветра нет, вы сами понимаете… Такой жары я даже не помню, хотя в 2008 году в августе тоже жара стояла, помню. Кроме всего прочего, и климатическая жара была… Ну а так, здесь настолько красивая природа и столько красивых мест, если выехать к воде и в тень, жара не будет ощущаться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях