Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» пишет о масштабном «сигаретном» бизнесе в республики и пытается разобраться, кто стоит за потоком «левых» сигарет. «Стоит отметить, что объемы безакцизного табака в разы превышают нормы потребности населения Республики Южная Осетия. При этом цены на ввозимые в РЮО табачные изделия устанавливаются намного ниже, чем цены за аналогичную продукцию на территории России или Грузии. Попробуем разобраться, зачем в республике столько табака, кому это нужно и кто за этим стоит?» – пишет автор. В статье отмечают факты контрабанды сигарет из Южной Осетии как в Грузию, так и в Россию. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что «в настоящее время наблюдается увеличение фактов задержаний граждан РЮО при попытках незаконного ввоза табачной продукции на территорию РФ в целях материального обогащения». Впрочем, об этом жителям Южной Осетии известно давно. Однако главный вопрос, как попадают сигареты на территорию Южной Осетии, так и остался открытым, в статье его даже сформулировали по-другому: «Мы надеемся, что правоохранители смогут довести до руководства республики идею о необходимости дать зеленый свет активной борьбе с нелегальными сигаретами на всех фронтах и в первую очередь на южной границе Осетии. После чего мы, наконец, получим ответ на все наши вопросы, и главный из них: поступают ли таможенные и иные сборы в бюджет республики от ввоза на территорию РЮО безакцизного табака и ее свободной торговли?» – пишет газета.

Телеграм-канал «Бонварнон» размышляет на тему молчания СМИ о надвигающемся на Южную Осетию бюджетном кризисе. Ответ, по мнению автора, прост: в республике нет свободных СМИ, есть только государственные. «Если посмотреть на проблему шире, то Южная Осетия – это республика бюджетников и госслужащих, поскольку экономики в республике нет. То есть республика зависимых людей. Кто-то боится за свое место, кто-то за места родственников, третий кому-то обязан своей работой. Терять ее никто не хочет, потому что при отсутствии экономики другую в Южной Осетии найти проблематично. Поэтому, как правило, все молчат», – объясняет ситуацию автор. Он считает, что открыто обозначать свою позицию смеют единицы, а поэтому важны и нужны реально независящие ни от кого площадки и платформы. «Зависимая республика зависимых людей, держащихся за свои маленькие места», – заключает автор блога.

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На этой неделе СМИ Южной Осетии написали о том, что президент Алан Гаглоев раскритиковал темпы строительства Старого моста в Цхинвале. Министр строительства Константин Елдзаров во время заседания сообщил, что строительные работы на мосту идут с небольшим отставанием. В фейсбук-группе противников сноса Старого моста эта новость вызвала бурные обсуждения. «Особенно весело это звучит, когда виновный перед тобой, тем не менее надо кого-то искать, и на этот случай даже члены инициативной группы сгодятся, чтобы на них свалить вину за несвоевременные темпы стройки, да и вообще сам факт сноса Старого моста... – комментирует слова Алана Гаглоева автор поста в группе Аделина Валиева. – Кто еще верит в очередную сказку нашего Минстроя, что с доставкой необходимой техники, работы по постройке нового моста возобновятся в должном темпе, чтобы уложиться в срок, который и так уже отодвинули еще на один год?» Пользователь Неля Гогичева пишет: «Живу рядом и не вижу никакого отставания. Там вообще ничего не делается». Альбина Тотоева пишет: «Интересно, кто будет строить мост, таджики? У нас сроду не было мостостроителей! Главное освоили денежки, а там – хоть трава не расти! Хоть бы признались в своей беспомощности и пригласили со стороны специалистов... Ан нет! Сами хотят «освоить» выделенные деньги, никому не доверяют – самим не хватает!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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