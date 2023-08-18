В цеху на Рикотском перевале погиб один рабочий, еще один пострадал

На участке Сурами-Чумателети Рикотского перевала погиб один рабочий и один легко пострадал.

По существующей информации, погибший является гражданином Китая, а пострадавший рабочий - гражданином Грузии, к этому времени он доставлен в больницу.

По имеющимся данным, случай произошел на территории цеха, где подготавливаются необходимые для строительства конструкции.

Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МВД, расследование начато по статье 240 УК Грузии, которая подразумевает нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.