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ЦИК зарегистрировал все 14 сил, подавших заявки на участие в выборах в Совет старейшин Еревана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении зарегистрировала все 14 сил (13 партий и один блок), подавших заявки на участие в выборах в Совет старейшин Еревана, назначенных на 17 сентября, пишет Радио Азатутюн.

Согласно сообщению, ЦИК зарегистрировал «Европейскую партию Армении», партии «Демократическая консолидация», «Гражданский договор», «За социальную справедливость», «Сила родины», «Общественный голос», «Национальный прогресс», «Победа», «Страна для жизни», «Республика», «Единая Армения», «Просвещенная Армения», «Справедливая Армения», а также блок «Мать Армения», состоящий из партий «Еркир Цирани» («Страна абрикоса») и «Интеллектуальная Армения».

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