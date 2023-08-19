Фильм Элене Навериани - победитель международного кинофестиваля в Сараево

Фильм «Дрозд, дрозд, ежевика» (Blackbird, Blackbird, Blackberry) режиссера Элене Навериани победил в номинации «лучший полнометражный художественный фильм» на Международном кинофестивале в Сараево, пишет SOVA.

Картина снята роману грузинской писательницы Тамты Мелашвили, опубликованном в 2021 году. В нем рассказывается история одинокой женщины средних лет, которая живет в маленьком городке и работает в собственном магазине.

«Ее однообразной, мирной жизни, кажется, ничего не угрожает, но однажды происходит внезапное происшествие, и ее размеренная жизнь переворачивается с ног на голову. Женщина, напуганная смертью, предпринимает шаг, на который в другое время не решилась бы, и пускается в неожиданное любовное приключение», - гласит аннотация к роману.