Ареал мероприятий по поиску погибших в Шови расширен

На семнадцатый день после схода оползня в Шови ареал работ по поиску погибших расширяется, заявил журналистам мэр Они Серго Хидешели:

«Это самые тяжелые дни и самый тяжелый период для каждого из нас. В настоящее время, 27 граждан числятся погибшими, 25 из них идентифицированы, продолжается поиск 6 граждан. Хочу поблагодарить всех участников (поисковых работ), все структуры и их представителей.

Поисковые работы, как известно, идут в активном режиме. Тяжелая техника перемещена в русло реки Чанчахи, поиски ведутся и локально в зоне стихийного бедствия. Вчера на протяжении ночи в нашем муниципалитете шел сильный дождь, но это не послужило причиной приостановки поисковых работ», - цитирует Хидешели SOVA.