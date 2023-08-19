Минздрав: В Грузии не подтверждено ни одного случая нового штамма коронавируса

Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья не подтверждал ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса EG.5 в Грузии.

Информацию об этом распространяет Министерство по делам вынужденных перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

По их же сообщению, лабораторный надзор за новыми вариантами вируса осуществляет только Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.

«Только Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья имеет возможность подтверждать новые варианты вируса, а они сейчас не распространяли информацию о подтверждении нового штамма. Центр продолжает активно следить за распространением циркулирующих вариантов Covid-19, а также других вирусов в стране.

По информации Всемирной организации здравоохранения, штамм коронавируса EG.5 не вызывает симптомов, отличных от распространенного в настоящее время штамма «Омикрон», либо - развития тяжелого течения болезни. Таким образом, он не требует иного реагирования и управляется стандартными протоколами», - отмечается в информации, распространенной ведомством, пишет «ИнтерпрессНьюс».