DW: чаще всего из Германии депортируют грузин

DW (Deutsche Welle) сообщает, что количество депортируемых из Германии значительно увеличилось. Причем чаще всего из страны депортировали грузин, сообщили в правительстве в ответ на запрос немецкой «Левой партии».

Сообщается, что за первые шесть месяцев 2023 года из ФРГ был выслан 7861 человек - это примерно на 27% больше, чем за такой же период в прошлом году. При этом чаще всего депортировали из Германии граждан Грузии (705), Северной Македонии (665) и Афганистана (659).

В то же время более 500 попыток высылки были прерваны - наиболее частой причиной этого стали сопротивление депортируемых и отказ пилотов или авиакомпаний от перевозки.

По данным властей, по состоянию на 30 июня в Германии находится 279 098 человек, которые подлежат высылке, однако почти 225 000 из них имеют право на отсрочку (Duldung).

Как сообщила представительница фракции «Левых» в Бундестаге Клара Бюнгер, при этом чаще всего депортируемых отправляли в Австрию, что связано с Дублинским соглашением, согласно которому претендентов на статус беженцев могут отправлять из ФРГ в другую страну ЕС. Бюнгер подвергла критике действия властей, назвав увеличение количества депортаций «наступлением на гуманность и человечность».