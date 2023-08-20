Число погибших в результате стихии в Шови увеличилось до 28-ти

Число жертв стихийного бедствия в Шови возросло до 28 - спасатели обнаружили тело в 55-ти километрах от эпицентра природной катастрофы, пишет SOVA.
По данным МВД Грузии, в зоне бедствия ведутся поиски еще 5 человек.
По словам губернатора региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуны Маргвеладзе, поисково-спасательные мероприятия продолжатся до тех пор, пока есть самый минимальный «теоретический шанс найти пропавших без вести».
- Сход оползня в курортном селе Шови в высокогорном регионе Рача произошел 3 августа. В этот момент там находились до 300 человек – отдыхающие и местные жители, которые с первых минут начали звонить в службу 112 и просить о помощи. Первый вертолет со спасателями прибыл в Шови через три часа после схода оползня – позже министр ВД объяснил это «необходимостью облететь облака». Из зоны бедствия были эвакуированы 210 человек – 70 сразу, с остальными дежурили спасатели и они были вывезены утром. Поисковая операция продолжается с участием спасателей и военнослужащих.
Форум