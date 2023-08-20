Число погибших в результате стихии в Шови увеличилось до 28-ти

Число жертв стихийного бедствия в Шови возросло до 28 - спасатели обнаружили тело в 55-ти километрах от эпицентра природной катастрофы, пишет SOVA.

По данным МВД Грузии, в зоне бедствия ведутся поиски еще 5 человек.

По словам губернатора региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуны Маргвеладзе, поисково-спасательные мероприятия продолжатся до тех пор, пока есть самый минимальный «теоретический шанс найти пропавших без вести».