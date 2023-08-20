В Тбилиси прошла акция сторонников Навального «Путин - убийца!»

В Тбилиси, перед зданием парламента Грузии, состоялась акция протеста «Путин - убийца!», объявленная сторонниками главного оппонента российской власти и президента РФ - Алексея Навального.

Команда The Anti-Corruption Foundation призвала выйти на улицы своих «безопасных» городов тех, кто против «путинского преступного режима, в поддержку Украины, Грузии и политических заключенных в России», сообщает SOVA.

«Путин убивает - жителей Украины, собственных граждан, тысячи и тысячи людей. 20 августа, три года спустя после отравления Алексея Навального, его команда проведет по всему миру митинги и шествия. Присоединяйтесь, если согласны, что Путин - убийца», - писали организаторы.

К общему антипутинскому протесту, по информации «Команды Навального», присоединились: Женева (Швейцария), Тбилиси (Грузия), Марсель (Франция), Таллинн (Эстония), Батуми (Грузия), Ницца (Франция), Аделаида (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Крайстчерч (Новая Зеландия). Ранее сообщалось, что на улицы города должны были выйти и жители Армении.

Об участии в акции против «путинского режима» заявляли и представители волонтерских организаций «Ковчег», Emigration for action, Volunteers Tbilisi, Motskhaleba Foundation и другие.

Напомним, 20 августа - ровно три года назад, в 2020 году, стало известно об отравлении Алексея Навального - ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву.