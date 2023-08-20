В Джавском районе нашли тело 35-летней девушки, пропавшей накануне

Накануне вечером, 19 августа, в дежурную часть УВД Джавского района самопровозглашенной республики Южная Осетия поступило сообщение от 53-летнего жителя села Гуфта Джавского района о том, что его 35-летняя племянница ушла из дома два часа назад и не вернулась, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники милиции совместно с сотрудниками МЧС и пограничной службы незамедлительно принялись за поиски пропавшей. После нескольких часов оперативно-розыскных и поисковых мероприятий в 05:25 часов недалеко от села Гуфта Дзауского района тело женщины обнаружили в реке Лиахви. Обстоятельства трагедии выясняются.