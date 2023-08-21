В Грузии наблюдается тенденция роста случаев COVID-19, утверждает директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. За прошедшую неделю в среднем выявлялось до 300 новых случаев COVID в сутки, а также фиксировалось увеличение т.н. показателя положительности до 7-8%, пишет в социальной сети врач. Он также сообщил, что в Грузии может быть распространен и подвариант Omicron EG.5, также известный как «эрис» (eris), впрочем, официально это пока не подтверждено. «COVID-безопасность надежно обеспечена, но бдительность никогда не бывает излишней», – заявляет Церцвадзе. «Эхо Кавказа» узнавало, как к этой новости отнеслись пользователи соцсетей.

– Планируете ли вы принимать какие-либо нормы безопасности?

Артем: Я думаю, что новый штамм коронавируса, из-за которого якобы и в Грузии началось повышаться число случаев заболевания, не страшен. Специалисты уже объяснили, что он ничем не отличается от существующих штаммов «омикрона» по распространению и тяжести заболевания. Людей лечат по тому же протоколу, который существовал до сих пор. Я не думаю, что за этим последуют какие-то жесткие ограничения – ношение масок и т.д. Конечно, каждый человек будет принимать решение индивидуально, но я лично точно не планирую носить маску и в чем-то ограничивать себя.

Эка: В Грузии было зафиксировано очень много новых случаев коронавируса, у нескольких моих знакомых тоже был поставлен такой диагноз. В мире говорят о новом штамме. Несмотря на то, что я вакцинирована, я очень боюсь, и мне совершенно не хочется переносить эту болезнь снова. Не хочется видеть и всю ту ситуацию, которую мы наблюдали еще два года назад – ограничения, безработица из-за того, что все вокруг закрылось. Соответственно, я максимально буду придерживаться норм безопасности – носить маску и не только. Это я делаю не только для себя, но и для окружающих меня людей. Мы все должны постараться, чтобы ситуация не переросла в ту, что была при пандемии коронавируса.

Дато: Я впервые услышал эту информацию. Что тут сказать? Мне кажется, что за прошедший период люди просто очень сильно испугались и, возможно, сегодня тоже страшатся этой инфекции. Однако врачи постоянно поясняют, что коронавирус уже ничем не отличается от обычного гриппа. Естественно, тут дело в настрое людей, лично я уже устал бояться болезней. Я переболел и «омикроном», и штаммами, которые циркулировали в Грузии до него, однако болезни проходили в очень легкой форме. Мне кажется, и сейчас нет никаких поводов для беспокойства, страхов и тем более для паники. Просто повышайте иммунитет и думайте о коронавирусе как о простом гриппе, который каждый год распространяется во всем мире.

Като: COVID вернулся или, скорее всего, вообще никуда не делся. Однако он очень слабый, и на это указывает очень маленькое количество летальных исходов. Естественно, если возникнет необходимость, я буду ходить в маске, кроме того, я и так постоянно пользуюсь санитайзером, он всегда при мне. Я не считаю, что коронавируса стоит бояться, просто нужно придерживаться определенных правил, о которых нам постоянно напоминают врачи. Уверена, что в таком случае эпидемиологическая ситуация не ухудшится и не возникнет угрозы начала пандемии.

Тамар: Я не особенно боюсь, что из-за коронавируса у меня возникнут какие-то проблемы. Но, конечно, если существует возможность предупредить и избежать заболевания, я ею воспользуюсь. Я работаю, у меня много дел, поэтому не хотелось бы терять время на болезнь. Да и ничего в этом нет приятного – лежать дома с высокой температурой. Соответственно, я буду ходить в людных местах с маской, ничего страшного в этом нет. Мы несколько лет так прожили – чтобы не заражать близких ходили в масках.

Ираклий: Что касается нового штамма, насколько я знаю, его в Грузии нет, да и, как утверждают эпидемиологи, он не так уж и опасен. Я не считаю, что мы должны его бояться. В мире циркулирует множество разных вирусов, и что, мы должны запереться в домах? Человечество переживало и более ужасные вещи, к счастью, эти вирусы уже не так страшны.

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