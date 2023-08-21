Российские миротворцы перевезли 41 гражданина из Нагорного Карабаха в Армению

Впервые с 14 июня 41 гражданин России и Нагорного Карабаха был перевезен из Карабаха в Армению российскими миротворцами, сообщает Центр обеспечения сотрудничества с российским миротворческим контингентом правительства непризнанного НК.



В сообщении отмечается, что перевезенные граждане Российской Федерации давно ждали своей перевозки, а жители Нагорного Карабаха – это студенты, поступившие в вузы РА и зарубежья. Согласно достигнутой с миротворцами предварительной договоренности, перевозка студентов и граждан России в ближайшие дни продолжится.



В сообщении отмечается, что, тем не менее, азербайджанская сторона продолжает препятствовать двустороннему передвижению многих людей.

«На данный момент сотни граждан Армении ожидают возвращения в Арцах [Нагорный Карабах – Радио Азатутюн], 333 человека ожидают перевозки в Армению через Красный Крест по экстренным и плановым медицинским показаниям, не считая необходимости двустороннего перемещения тысяч людей для гуманитарных, рабочих и других целей.



Азербайджанская сторона продолжает создавать унизительные условия на незаконном КПП, расположенном у моста Хакари, в дополнение к незаконному контролю и препятствиям для граждан Арцаха. В частности, против воли людей азербайджанцы и приглашенные ими журналисты в очередной раз фотографировали их и использовали в пропагандистских целях.

Кроме того, азербайджанская сторона не пропустила транспортные средства российских миротворческих сил через мост Хакари, вынудив пассажиров перейти мост с багажом пешком, после чего они продолжили путь на прибывших им навстречу транспортных средствах из Гориса», сообщает карабахская сторона, приложив также видео.

«Проход граждан через незаконный азербайджанский КПП никоим образом не меняет позицию правительства Республики Арцах в отношении этого КПП, действующего в Лачинском коридоре, и остальных азербайджанских заграждений. Правительство Республики Арцах продолжает настаивать на том, чтобы бесперебойное и двустороннее движение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору было полностью восстановлено без какого-либо вмешательства Азербайджана, в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года», - говорится в сообщении.

В сообщении также напоминается, что с 15 июня по сегодняшний день Азербайджан продолжает запрещать перемещение всех гуманитарных грузов из Армении в Нагорный Карабах, в результате чего гуманитарная катастрофа в Нагорном Карабахе с каждым днем углубляется. В общине Корнидзор Сюникской области Армении, недалеко от входа в Лачинский коридор, с 26 июля приостановлена поставка около 400 тонн гуманитарной помощи, направленной правительством РА в Нагорный Карабах.