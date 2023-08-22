Судья в Джорджии установил Трампу залог в 200 тысяч долларов

Дональд Трамп должен будет внести 200 тысяч долларов в качестве залога для того, чтобы оставаться на свободе до начала судебного процесса по делу о попытке незаконно изменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Такое решение принял судья округа Фултон в Джорджии Скотт Макаффи.

Судья также потребовал от Трампа воздержаться от любых попыток запугивания свидетелей, обвиняемых по этому делу, а также создания помех в работе правосудия. Судья предупредил бывшего президента, что это предупреждение также касается заявлений Трампа в социальных сетях.

В понедельник адвокаты Дональда Трампа и окружной прокурор Фани Уиллис согласились с этими условиями. Эта договоренность исключает необходимость проведения судебных слушаний, в ходе которых судья обычно принимает решение о содержании арестованного под стражей или освобождении его под залог. Согласно процедуре, Трамп будет формально арестован и тут же освобожден. По правилам штата Джорджия, у него должны быть сняты отпечатки пальцев и сделаны фотографии арестованного. Дональд Трамп объявил на своей странице в социальных сетях о том, что он прибудет в Атланту в четверг для прохождения этой процедуры.

Это одно из четырех уголовных дел, заведенных против бывшего президента, а ныне ведущего кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Окружной прокурор Джорджии обвиняет его в попытке изменить результаты выборов в этом штате и других преступлениях, связанных с вмешательством в процесс подсчета голосов и утверждения результатов выборов. Трампу также предъявлены обвинения по двум делам федеральной прокуратурой и по одному делу окружной прокуратурой Манхэттена.

Не исключено, что судебные процессы над Дональдом Трампом пройдут по время президентской кампании. Прокуратура в Джорджии предлагает начать судебный процесс в марте. Процесс в федеральном суде по делу о попытке Трампа сфальсифицировать результаты президентских выборов назначен на май.