Концерт «Музыкальные каникулы» в Абхазской государственной филармонии собрал любителей классической музыки, которую представили публике бывшие выпускники Сухумского музыкального училища, а ныне студенты ведущих российских музыкальных вузов. Проект «Музыкальные каникулы» уже не первый год реализует директор Сухумского музыкального училища, народная артистка Абхазии Нинель Бжания при поддержке Министерства культуры республики. Почти все участники концерта – бывшие выпускники музыкального училища и музыкальной школы при нем, Нинель Бжания знает их с детства, как она говорит, буквально с семи лет. Они росли у нее на глазах, заканчивали музыкальную школу, потом поступали в училище и, окончив его, двигались дальше, с ними она связывает надежды на будущее музыкальной культуры:

«Этот проект самый милый, самый приятный, потому что в нем принимают участие наши выпускники разных лет, обучающиеся в высших учебных заведениях. Это уже профессионалы, и мы каждый год ждем их появления здесь у нас, в Абхазии. Я очень рада, что они приезжают и могут показать свое искусство. В этом году ­– это студенты Московской консерватории, ЦМШ (Центральная музыкальная школа), Ростовской консерватории, география большая, вузы престижные. У меня лично есть большая надежда на то, что они, закончив свое обучение, вернутся на родину и у нас будет профессиональная смена, потому что нам нужна их молодая энергия. Я надеюсь, что у нас в стране появятся условия, которые будут их привлекать. Возможно, это будет какая-то история, связанная с оперным жанром, надеюсь, что у нас, наконец, будет полный состав симфонического оркестра, только в таком случае мы можем возродить нашу жизнь в сфере классического искусства». Молодые исполнители наполнили зал прекрасными произведениями музыкальной классики, публика приветствовала их, а педагоги, давшие путевку в профессию, переживали, пристрастно вслушивались и поддерживали. Три пианиста – Лана Адлейба, Адам Габелия и Каия Хупория, два скрипача – Мария Эмилия Терзян-Хагба и Нелли Сибилева, вокалистка Иарна Сымсым, органист Валерий Барганджия и дирижер-хоровик Барас Куджба, приехавшие на каникулы домой, собрались вместе, чтобы продемонстрировать свои возможности, свой рост и свое желание быть музыкантами. Ведущей концерта была Лана Габуния, будущий музыковед. Концерт начался с «Аллилуйи» Георга Фридриха Генделя, которую исполнила Государственная хоровая капелла Абхазии, дирижировал Барас Куджба, аккомпанировала на рояле Лана Адлейба, они оба студенты Московской консерватории.

Каия Хупория – самая юная участница концерта, сейчас она учится в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства при Московской государственной консерватории имени Чайковского, она рассказала о своей учебе и планах:

«Учусь в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства по классу фортепиано у Александра Антоновича Захарова, это молодой педагог из консерватории, он учился у Плотниковой. Мне предстоит поступать в этом году в Московскую консерваторию, дай бог, это реализуется. – Сколько ты уже учишься в ЦМШ? – Я сейчас перешла в 11-й класс, получается, учусь там третий год. В этом году буду выпускаться и поступать. – Сколько часов в день ты занимаешься? – Стабильность – это, конечно, хорошо, но все зависит от настроения. Стабильно – три часа, можно, чтобы было четыре-пять. – Каия, что тебе дала школа? Какой ты пришла и какой стала? – Может, те самые азы, которые в углубленном формате я получила именно в ЦМШ, – это и полифония, и техники, и понятие крупной сонаты, это произошло как раз в Центральной музыкальной школе. И в целом стараемся на сцене чувствовать себя артистами, уверенными, появилось большое сознание того, что мы именно музыканты, исполнители и должны заниматься тем, что нам нравится, а не так, что это у нас какая-то обязанность, как будто на нас какое-то клеймо. Как-то так… – А что для тебя наиболее трудное? – В основном большие пробелы именно в технике, в плане беглости пальцев, стоит над этим поработать, конечно, а так потихоньку и в полифонии, и в крупной сонате классической, и в целом в зарубежной музыке, она потихоньку начинает даваться мне. Так, что, вот так».

Каия Хупория исполнила «Сказку №1» Николая Метнера. Музыканты являются участниками всех проектов и концертов училища, лауреатами различных конкурсов, было заметно, что сцена филармонии, на которую они выходили уже не раз, их вдохновляет, а публика любит. Звуки музыки, букеты цветов и улыбки под занавес августовской жары закрыли это лето, каникулы кончаются, впереди у ребят напряженная учеба, у кого-то вступительные экзамены и у всех – новые горизонты.