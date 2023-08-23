Президент Грузии выступила на Крымской платформе

Президент Грузии приняла участие в саммите Крымской платформы. Во время своего выступления, посредством видеосвязи Саломе Зурабишвили заявила, что в очередной раз подтверждает от имени Грузии поддержку территориальной целостности Украины, суверенитета и стратегии деоккупации:

«Сегодня для меня большая честь представлять Грузию и ее народ на саммите. Необходимо вместе защищать ценности, которые нас объединяют и которые, я уверена, определят наше общее будущее… Все мы знаем, что российская агрессия в Украине началась не в феврале… и Крым действительно был первоначальным вызовом. Это очень хорошо напоминает нам о том, что безответные вызовы миру и безопасности, безответная агрессия против территориальной целостности страны ведут только к еще большей агрессии и еще большей нестабильности», – цитирует президента издание Civil.ge.

Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что Грузии «это хорошо известно и многие раны вскрылись, потому что агрессия Кремля против своих мирных соседей следует примеру, который Грузия пережила в 1921, 1992 и 2008 годах».

«Поэтому мы прекрасно знаем, что такое вторжение и оккупация нашей территории. Мы прекрасно понимаем, какую цену заплатили и платят ваши солдаты и ваше население в целом», – сказала президент Грузии.

Она также отметила, что такого ответа «президент Путин не предвидел, такого ответа, который мы не видели ни во время аннексии Крыма в 2014 году, ни в августе 2008 года».

«Сегодняшний ответ — это ответ, который изменит будущее! Это доказательство того, что война в Украине, оккупация Крыма и сегодняшние атаки на Одессу представляют значительную угрозу безопасности Черного моря, а значит, и глобальной безопасности», – добавила она.

По словам президента, беспрецедентный риск нехватки продовольствия, вызванный приостановкой экспорта зерна на мировые рынки, еще раз напомнил нам о том, что «мир и безопасность неразделимы. Мы все в одной лодке!».

Саломе Зурабишвили также поздравила Украину с получением статуса кандидата в члены ЕС и выразила уверенность в том, что «Грузия вскоре присоединится к двум партнерам – Украине и Молдове на этом общем пути евроинтеграции».

23 августа в Украине стартовал международный саммит - Крымская платформа. Это уже третьи по счету переговоры, в которых участвуют лидеры более 60 стран мира.

В совместной декларации участники осудили нарушения прав человека и международного права в Крыму, а также продолжающуюся милитаризацию оккупированной территории.