Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» обращается к теме пробок на пункте пропуска «Нижний Зарамаг» между Южной Осетией и Россией. «Особенностью политической культуры в республике стало то, что политические оппоненты в последние годы часто используют в качестве аргумента сложности, которые возникают у наших граждан при пересечении пункта пропуска "Нижний Зарамаг"», – пишет автор. А такие сложности у граждан Южной Осетии за последние месяцы стали носить регулярный характер. Автор безуспешно пытается понять причину появления этих пробок. «Обычно полосы, по которым пропускают автотранспорт, хорошо видны с южного подъезда к КПП, и автомобилисты наблюдают, что порой «работает» линия лишь в одном из направлений. Почему нельзя задействовать и остальные полосы и где в этот момент находятся сотрудники КПП, – все эти годы остается загадкой. Поэтому в народе и утверждают, что «заторы на таможне» создаются искусственно. Понятно, что автопоток за годы тоже увеличился, но главное, что на местах попросту не все четко выполняют свои обязанности. Создается ощущение, что пограничники чувствуют себя неуютно, если перед въездом не наблюдают стоящие в очереди автомобили», – пишет газета. Не выдерживают критики возражения о том, что пробки возникают, когда увеличивается поток машин через границу. «В какой-то момент может произойти чудо, и после часов ожидания вдруг открываются дополнительные возможности и автомашины начинают буквально пролетать через КПП. А ведь при этом не появляется ни дополнительного количества полос, ни числа сотрудников Погрануправления», – пишет автор и заключает: «Безусловно, правила пересечения государственной границы, пока она существует де-факто, необходимо соблюдать, есть понимание требований проезда и в пограничную зону. Но было бы хорошо, если бы эти правила и требования имели "человеческое лицо"».

ИА «Рес» публикует комментарий государственного советника президента Южной Осетии Вячеслава Гобозова для РИА Новости о решении Швейцарии не выдавать визы владельцам российских паспортов из Южной Осетии. Гобозов назвал это решение волюнтаристским, неправильным и несправедливым. «Это попытка югоосетинский и абхазский вопросы пристегнуть к украинскому, а это две разных темы. Это не играет на пользу Женевских дискуссий: когда страна, которая по факту должна быть нейтральной, фактически без оснований занимает дискриминационную позицию в отношении Южной Осетии и Абхазии», – сказал Гобозов. Он напомнил, что женевская площадка пока единственная для диалога Цхинвала и Тбилиси, но для продвижения позиции Южной Осетии стоит поискать на ней новые возможности. «Надо думать, анализировать, возможно, стоит открыть новые возможности для женевской площадки... Но никакой другой площадки в обозримом будущем не будет, и вряд ли она была бы более эффективна, если бы возникла», – цитирует Гобозова агентство.

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В социальных сетях республики активно обсуждают еще неподтвержденную информацию о том, что в следующем году Россия может урезать финансирование республики более чем на 1 миллиард рублей. Телеграм-канал «Бонварнон» считает, что виновато в этом руководство республики. «В Москве, кажется, окончательно поняли, что имеют дело с некомпетентными, а в отдельных случаях с неадекватными людьми», – пишет автор и считает, что из ситуации есть два выхода. Первый заключается в том, чтобы добиться сохранения текущего финансирования, но автор считает, что у Алана Гаглоева нет никаких связей и ресурсов в Москве. Второй вариант более реальный – это масштабные сокращения. Та самая оптимизация и «зачистка многостаночников», о которых уже давно идет речь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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