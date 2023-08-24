Сослуживцы подтвердили гибель в Украине грузинского бойца

Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили подтверждает гибель грузинского военного, воевавшего в Украине. 41-летний Николоз Ахвледиани погиб во время военных действий под Бахмутом. Боец находился в составе отряда из 10 человек, проводившего спецоперацию в самой горячей точке фронта. По имеющейся информации, во время артиллерийского обстрела также были ранены несколько украинских военных.

По словам Мамуки Мамулашвили, погибший изначально воевал в составе «Грузинского легиона», но позже перешел в Международный легион Украины.

«Мои соболезнования близким в связи с гибелью Ники. Он был одним из лучших людей и отличным бойцом, долго служил в «Грузинском легионе», к сожалению, погиб в Международном легионе Украины, недалеко от подступов к Бахмуту, во время артиллерийского обстрела. Тело в ближайшее время перевезут в Грузию», - заявил в эфире телекомпании «Пирвели» Мамука Мамулашвили.