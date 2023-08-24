Азербайджанцы Грузии просят Ильхама Алиева открыть границу

Проживающие в Грузии этнические азербайджанцы обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой открыть сухопутные границы, чтобы люди могли ездить друг к другу, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Петиция была составлена по инициативе грузинской правозащитницы Самиры Байрамовой, которая рассказала, что своими глазами видела плачущих людей на границе с Азербайджаном, которые не могут навестить своих родственников. Байрамова говорит, что обращение к Алиеву поддержала и грузинская диаспора в Азербайджане.