Азербайджанцы Грузии просят Ильхама Алиева открыть границу

Проживающие в Грузии этнические азербайджанцы обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой открыть сухопутные границы, чтобы люди могли ездить друг к другу, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Петиция была составлена по инициативе грузинской правозащитницы Самиры Байрамовой, которая рассказала, что своими глазами видела плачущих людей на границе с Азербайджаном, которые не могут навестить своих родственников. Байрамова говорит, что обращение к Алиеву поддержала и грузинская диаспора в Азербайджане.
- Сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми уже более трех лет, с 24 марта 2020 года – Баку заявляет, что будет сохранять карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, «столько, сколько это будет необходимо».
- В последний раз 23 июня решением кабинета министров страны период особого карантинного режима был продлен до 2 октября 2023 года. Все это время из Грузии в Азербайджан можно попасть только воздушным путем.
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