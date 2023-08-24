Шестеро украинцев застряли на Верхнем Ларсе

Шестеро украинцев уже неделю живут на грузино-российской границе: Грузия не впускает, в Россию возвращаться боятся.

В ночь с 16 на 17 августа грузинские пограничники не впустили на территорию Грузии шестерых украинцев, хотя все планировали проехать через Грузию транзитом.

Пятеро из шести - это бывшие заключенные из Херсонской области, которых российские силовики при отступлении вывезли в Россию досиживать сроки. И еще один - украинец, который въехал в Россию и попал в фильтрационный лагерь, а теперь освободился и пытается покинуть страну, пишет агентство «Новости-Грузия».

Среди застрявших в нейтральной зоне – ВИЧ-положительный, у него уже четыре дня, как закончились таблетки.

Пока правозащитники бьются, пытаясь решить вопрос, на трех километрах нейтральной зоны между российским и грузинским КПП разворачивается триллер - украинцев пытаются забрать российские силовики.

«К ним в буферную зону зашли российские силовики и пытались его забрать, но наши парни его не отдали, подняли крик. Прибежали грузинские пограничники. Там как раз была смена, хорошо к нашим относящаяся. Они помогли этого парня отбить и сказали держаться ближе к их пункту, куда российские пограничники не имеют права заходить», – рассказывает мать одного из застрявших на Верхнем Ларсе.

Большой материал о том, что происходит, опубликовала «Новая Газета Европа».