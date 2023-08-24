В этом году любители комедии из постсоветского пространства отмечали 100-летие Леонида Гайдая. По этому случаю я начал потихоньку пересматривать его фильмы и… пересмотрел.

Признаюсь сразу, что начал смотреть я гайдаевские фильмы с некоторой опаской. Думалось мне, а не поблекли ли они со временем, не устарели ли, не потеряли ль своей яркости, цельности, великолепного юмора и накала? Не покажутся ли мне какие-то гэги, шутки, ситуационные повороты примитивными и утратившими той ауры, которая в них присутствовала много лет тому назад?

И еще я думал, может быть, фильмы его последнего периода мне покажутся более интересными? Может, я тогда чего-то недоглядел, не раскусил, не понял по молодости лет?

Отнюдь!

Хотя начну по порядку.

С полной ответственностью могу сказать, что все те картины, которыми мое поколение восхищалось, пересматривало бесчисленное количество раз, заучивало наизусть и растаскивало на цитаты, сегодня смотрятся так же великолепно, остроумно и интересно.

Давеча я посмотрел не вошедшие в фильм фрагменты «Ивана Васильевича», в которых показывают, как Жоржа Милославского в конце все-таки ловит наша доблестная милиция, и… обрадовался, что эти фрагменты туда не вошли. Пусть дальнейшая судьба симпатичнейшего Милославского остается для нас загадкой. Ведь по большому счету оказалось, что мелкий воришка Милославский более живой и понятливый человек, чем сухарь, пьяница и подкаблучник управдом Бунша. Но это так, детали.

Начиная с 1962 года, с «Деловых людей», и кончая альманахом по зощенковским рассказам «Не может быть» у Леонида Иовича не было не то что бы провала, а даже малюсенькой промашки. Все фильмы были шедевральными.

Ну, а вот дальше…

Дальше произошло непонятное для меня остывание творческого накала и таланта режиссера. А главное – самооценки. Не знаю, правильно ли я это формулирую.

В 1977 году Гайдай выпустил фильм «Инкогнито из Петербурга» по комедии Гоголя «Ревизор».

Я очень люблю эту пьесу Гоголя. Я вообще всего Гоголя очень люблю, а «Ревизор» для меня знаковая вещь. Я с таким восторгом ждал премьеры фильма, думая, что Гайдай выдаст нечто такое, что меня поразит. В итоге же получилась абсолютно проходная вещь, как будто ее ставил не известный комедиограф, а какой-нибудь зануда режиссер в стиле кондового Малого театра. В свое время я видел в Малом театре спектакль «Ревизор», где Хлестакова играл Виталий Соломин. Спектакль был наискучнейший, а поставили его весельчак Евгений Весник и картонный Юрий Соломин. Смотрел я гайдаевский фильм, и кроме пары моментов, которые меня улыбнули, мне ничего не понравилось. Актеры были хорошие (Папанов, Мигицко, Куравлев, Мордюкова, Невинный, Носик), но фильм, несмотря на это, получился статичным.

Считаю, что это была первая неудача Леонида Гайдая.

Затем последовал советско-финский фильм «За спичками», экранизация повести классика финской литературы Майю Лассила. Я читал эту повесть, и, конечно, выжать из нее что-то в стиле Гайдая было очень сложно. Да, местами смотрелось неплохо, главные роли играли Евгений Леонов и Вячеслав Невинный, но общая картина была довольно средненькой. От Гайдая мы всегда ждали чего-то особенного. Если тот фильм снял бы, к примеру, я, то уверен, восторг был бы полный. Но для Гайдая это было резкое опущение творческой планки. В картине не было главного – ритма и целостности, чем так славились его фильмы.

Дальше дела пошли хуже. В 1982 году вышел фильм «Спортлото-82». Тоже вроде бы ничего, какие-то фразочки даже ушли в народ, но…

Но было такое чувство, что картину снимали в мастерской Гайдая без участия мастера. Конечно, фильм снял сам Гайдай, но, повторюсь, чувство было такое. Фильм был похож на полнометражную версию трехминутной новеллы из альманаха «Фитиль». Ну, во всяком случае, мне так показалось. Актерские работы были бледными, главные герои (кроме отрицательных персонажей Пуговкина и Кокшенова) тоже ничем не блистали, в общем, получилась солянка сборная мясная, которую забыли посолить.

Пресно и одноразово.

Следующий фильм был «Опасно для жизни», 1985 год. Фильм вышел откровенно слабый. Я читал книжку киноведа Евгения Новицкого «Леонид Гайдай», вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей», и там говорится, что режиссер переживал, что кино у него не вышло. Интересно, а когда он писал сценарий, он не понимал, что литературная основа фильма изначально была вторичной? Вот это мне уже непонятно.

С годами чувство юмора у людей притупляется – это я сам по себе знаю. Последний фильм великого Чаплина, который он снял в свои 77 лет, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Но ему, Чарлзу Спенсеру, нравилось, что он снял. Гайдаю было 62 года, когда он делал «Опасно для жизни», и возраст вроде бы не молодой, но и не пожилой. Так что непонятно, что произошло. Может, просто надо было что-то снимать, чтобы зарабатывать на жизнь, и за неимением хороших идей и сценариев пришлось Гайдаю, как говорила Раневская про съемки в плохом фильме, «плюнуть в вечность»?

Не знаю.

Ну, а потом грянула долгожданная перестройка, и кинематограф превратился в халабуду, т.е. в шалаш, сарай, лачугу.

В 1989 году Гайдай снимает «Частный детектив или операция "Кооперация"». В главной роли актер средней руки, смазливолицый Дмитрий Харатьян. Следом идет продолжение, снятое совсем в голодное время, в 1993 году – «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Перефразируя Маяковского, скажу, что я такое кино даже не хочу вставить в статью.

Смотрел я эти фильмы и думал: неужели это снял тот человек, который поставил «Бриллиантовую руку», «12 стульев», «Кавказскую пленницу», «Операцию Ы»?

Может быть, кто-то решит, что я это эссе написал, чтобы как-то принизить великого нашего режиссера, но я отвечу: никак нет!

Конечно, можно было очень подробно написать о его признанных шедеврах, но ничего нового я бы там не сказал. Наверное, и про фильмы позднего времени я тоже ничего нового не сказал, но все-таки я пытался и пытаюсь понять, почему происходит спад в творчестве человека, и спад этот не единичный, а многоразовый?

И ведь Гайдай не исключение из правил; Эльдар Рязанов в последние годы снимал такую дребедень, что поздние гайдаевские фильмы по сравнению с рязановскими - это шедевры.

Вот Георгий Данелия более или менее избежал такой деградации, и, хотя его последние картины не дотягивали до «Не горюй», «Афони», «Осеннего марафона», но все-таки они смотрибельные, и я периодически их с удовольствием пересматриваю. Особенно фильм «Орел или решка».

В заключение хочу отметить, что Леонид Гайдай – это все-таки наше все! Его кинематограф был совершенно фееричным, но… Но остановиться он должен был в году этак 75-м.

P.S. Когда в 1966 году худсовет принимал комедию «Кавказская пленница», то Эльдар Рязанов, член худсовета, отметил, что картина, вероятно, будет хорошо принята зрителями, но потом добавил, что Гайдай, режиссер с уникальным дарованием, несколько «застопорился в своем развитии», и причиной, тормозящей его творческие возможности и мешающей ему работать со свежим материалом, Рязанов назвал троицу – Труса, Балбеса и Бывалого.

Позже, в 1974 году, Рязанов сам попытался влезть в вотчину Гайдая со своим фильмом «Приключения итальянцев в России» и, по моему скромному мнению, потерпел неудачу. Он, видимо, хотел доказать, что подобную эксцентрику может снимать если не лучше, то и не хуже Леонида Иовича.

Не получилось.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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