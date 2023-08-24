Тбилисская телевышка освещена в цвета флага Украины

В честь Дня независимости Украины мэрия столицы решила осветить тбилисскую телевышку на горе Мтацминда в цвета флага этого государства.

Поздравил украинцев мэр Тбилиси Каха Каладзе: «Поздравляю нашего друга Украину и героический народ с Днем Независимости Украины. Пусть ваша борьба принесет победу, независимость и мир! Желаю Украине территориальной целостности и процветания!» - заявил Каха Каладзе.

24 августа на протяжении дня украинский народ с Днем независимости поздравляют и другие политики от партии власти и оппозиции, а также ведомства. Кроме того, в крупных городах Грузии состоялись шествия, акции и флешмобы в поддержку Украины, пишет SOVA.