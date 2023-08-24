Тбилисская телевышка освещена в цвета флага Украины

В честь Дня независимости Украины мэрия столицы решила осветить тбилисскую телевышку на горе Мтацминда в цвета флага этого государства.
Поздравил украинцев мэр Тбилиси Каха Каладзе: «Поздравляю нашего друга Украину и героический народ с Днем Независимости Украины. Пусть ваша борьба принесет победу, независимость и мир! Желаю Украине территориальной целостности и процветания!» - заявил Каха Каладзе.
24 августа на протяжении дня украинский народ с Днем независимости поздравляют и другие политики от партии власти и оппозиции, а также ведомства. Кроме того, в крупных городах Грузии состоялись шествия, акции и флешмобы в поддержку Украины, пишет SOVA.
- В этот день в 1991 году Украина провозгласила свою независимость от Советского Союза. Между тем, Декларацию о государственном суверенитете Украина приняла 16 июля 1990 года. Документ был обнародован в августе 1991 года и подтвержден на референдуме 1 декабря того же года.
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