Дональд Трамп был подвергнут процедуре ареста в тюрьме в Атланте

В четверг бывший президент США Дональд Трамп был формально арестован и тут же выпущен под залог. Процедура прошла в тюрьме города Атланта. Окружная прокуратура округа Фултон, где находится Атланта, предъявила ему на днях обвинения в сговоре с целью незаконного изменения результатов президентских выборов в этом округе.

Дональд Трамп прилетел в Атланту из Нью-Джерси на частном самолете. В сопровождении полицейского эскорта он прибыл в тюрьму, где у него были взяты отпечатки пальцев и сделана фотография под арестом - процедура, которой подвергаются все арестованные. Через двадцать минут после прилета он вернулся в аэропорт, где сделал несколько заявлений для прессы, настаивая на том, что он не совершил ничего незаконного, назвав обвинения «пародией на правосудие». «Мы имели полное право подвергнуть сомнению результаты выборов, которые мы считаем нечестными», - заявил Дональд Трамп.

В обвинительном заключении, обнародованном на прошлой неделе, содержится 13 обвинений. В рамках этого дела в нарушении законов Джорджии обвиняются ещё 18 человек, среди которых советники и помощники Дональда Трампа.

Следующей процедурой в досудебном процессе должно стать появление обвиняемых перед судьей, где им будут формально предъявлены обвинения и задан вопрос признают ли они себя виновными. Дональд Трамп может с согласия судьи избежать этой процедуры. Когда может начаться судебный процесс над Трампом неизвестно.