Авиационный парк Минобороны Грузии пополнился Су-25

Силы обороны Грузии продолжают модернизацию и обновление имеющихся самолетов. Сегодня авиационный парк пополнился еще одним модернизированным Су-25, сообщает Минобороны Грузии.

Согласно информации ведомства, в связи с этим министр обороны Джуаншер Бурчуладзе вместе заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Джонни Татунашвили и командующим авиацией и противовоздушной обороной полковником Серго Нинуа посетили базу смешанной авиационной эскадрильи в Марнеули.

По информации Минобороны, в результате работ, выполненных грузинскими специалистами ГНТЦ «Дельта» и АО «ТАМ Тбилавиамшени» грузинские вооруженные силы уже получили 7 единиц модернизированных боевых самолетов типа Су-25. Также ведутся работы по ремонту трех учебно-боевых летательных аппаратов типа Л-39. Вместе с восстановлением-модернизацией боевой техники, переподготовку проходят пилоты и технический персонал, пишет SOVA.