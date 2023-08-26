На съемочную группу телеканала «Мтавари» совершено нападение в Местии

В селе Хаиши муниципалитета Местия журналистка телеканала «Мтавари» Эмма Гогохия и ее оператор подверглись нападению. Злоумышленники отобрали у представителей СМИ камеру, микрофон, передатчик и личный телефон. Нападение сопровождалось словесными оскорблениями, сообщает SOVA.

«В одном из цехов Местии, а именно в Хаиши, когда мы снимали незаконно спиленные деревья, на нас напали около 12 человек. Некоторые из них, вероятно, являются владельцами этой лесопилки. Среди нападавших есть и те, кто нападал на нас и раньше во время съемок сюжета о вырубке леса. Тогда полиция выявила этих людей, но реакции не последовало. Сегодня они напали на нас во второй раз…

Мне все же удалось позвонить в 112, отчаянно просила о помощи, а 112 меня спрашивали, что это за район и просили описать ситуацию, что происходит. Я просила, чтобы нападающие не били оператора… Нас окружали по отдельности около 20 минут. После того, как они узнали, что мы вызвали полицию, нам вернули технику с условием, что мы удалим материал. Потом пригрозили оператору, что если мы обнародуем материал, на нас возбудят дело», - рассказала Эмма Гогохия.

По словам Эммы Гогохия, на место также приехала полиция, но нападавшие не впустили их в цех.