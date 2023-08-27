На одной из дорог Онского муниципалитета Грузии произошел обвал земляной массы

Департамент дорог Грузии опроверг информацию об обвале грунта по причине вырубки скалы из-за строительства моста. В ведомстве пояснили, что с целью улучшить сообщение между 107-м км дороги Кутаиси (Чома)-Альпана-Мамисони и дороги Сачхере-Рача на месте проводятся работы по укреплению стены.

Отмечается, что стена треснула ранее, из-за чего проезжую часть пришлось обнести заграждениями, а движение разрешить только по одной полосе, сообщает SOVA.

Обрушившийся массив земли не вышел за пределы огороженного периметра, никто не пострадал и движение транспорта не было затруднено, поскольку меры безопасности были предприняты заранее.

«На участке дороги были проведены работы по укреплению стен. Уже уложено 140 метров защитной стены, а на оставшемся 40-метровом участке стены, на 15-м метре которого и обрушился грунтовый массив, работы продолжаются. Обрушившийся массив земли не выходил за пределы места, ограниченного парапетами, и движение транспорта не было затруднено. Распространенная информация о том, что якобы обвал грунта был вызван вырубкой скалы во время строительства моста, не соответствует действительности», - подчеркивается в заявлении Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Информацию о том, что в регионе Рача, на одной из дорог Онского муниципалитета произошел обвал земляной массы, распространила телекомпания «Мтавари», которой очевидцы «эксклюзивно» предоставили кадры произошедшего.

Реакция граждан, отснявших материал, проявилась на фоне трагедии 3 августа, которая произошла в регионе Рача - в результате стихийного бедствия (на курорте Шови сошел оползень), по последним данным, погиб 31 человек, двое считаются пропавшими без вести – продолжается их поиск.

Часть экспертов и представители оппозиции обвиняют власти Грузии в халатности и недостаточном реагировании в первые часы трагедии, а представители правящей команды «Грузинская мечта» и группа экспертов из Агентства по охране окружающей среды настаивают на том, что трагедия произошла по объективным причинам, которые невозможно было предугадать.