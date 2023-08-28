В эти дни в Абхазии бурно обсуждается как в соцсетях, так и по сарафанному радио, по последнему – пожалуй, больше, криминальная история, в которой оказались замешаны многие жительницы республики. О ней поведал телеграм-канал amralife, текст затем появился и на сайтах.

Суть вкратце в следующем. По поручению прокуратуры Краснодарского края РФ территориальными прокурорами проверено фактическое использование денежных средств получателями мер государственной поддержки, в частности, материнского капитала и других детских пособий. Как установлено в ходе проверки, 52 гражданки, преобладающее большинство которых являются жителями Республики Абхазия, обратились в кредитный потребительский кооператив «Центр Капитал МСК» с целью получения займов на строительство жилья с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

С целью обналичивания выплат женщины оформили доверенность на покупку земельных участков на территории Отрадненского района – он расположен на юго-востоке Краснодарского края, прилегая в основном к Карачаево-Черкесии – и передали оформленные на себя банковские карты сотрудникам кооператива. Однако фактически представители кооператива по фиктивным договорам купли-продажи приобрели нерентабельные земельные участки для индивидуального жилищного строительства, указав в договорах сумму предполагаемых выплат по сертификатам на материнский капитал. Впоследствии перечисленные средства материнского капитала в общей сумме порядка 35 млн рублей обналичены сотрудниками кооператива, а матери остались формальными обладателями участков без дальнейшего строительства ввиду отсутствия дорожной инфраструктуры, газоснабжения и электричества. По материалам прокурорских проверок возбуждено 52 уголовных дела по статье о мошенничестве при получении выплат. Несколько гражданок Абхазии уже задержаны на границе, привлечены к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере. Теперь им необходимо не только вернуть материнский капитал, но и выплатить крупный штраф.

Количество граждан Абхазии, воспользовавшихся подобной схемой обналичивания, намного больше. Из-за опасения быть привлеченными к уголовной ответственности им придется отказаться от поездок в Россию.

Вчера мне довелось поговорить с одной из таких молодых женщин, оказавшихся неожиданно для себя невыездными. Первоначально предложил ей рассказать то, что сочтет нужным, под запись для эфира на диктофон на условиях анонимности, но она отказалась по вполне понятным причинам. Из ее рассказа я все же понял, как это происходило в ее случае. Спустя несколько месяцев после рождения ребенка на нее вышли – не уточнял, по телефону ли, соцсетям и кто – и предложили помощь в получении и обналичивании материнского капитала, а он сейчас составляет в России около шестисот тысяч рублей. Поскольку в этой схеме участвовали ее знакомые, она не сомневалась. В итоге ей даже не пришлось никуда ехать, она отослала по электронной почте пакет необходимых документов, а затем ей привезли полагающиеся документы и деньги – сколько, допытываться не стал. А недавно она прочла в интернете о возбужденном уголовном деле… Естественно, у нее нет желания ехать в Россию и сдаваться правоохранителям, ведь кроме денег от нее потребуют и указания на тех, кто с ней в ходе претворения в жизнь данной схемы контактировал. Придется долго не выезжать за Псоу, но она, как и другие попавшие в эту историю, надеется, что это не навсегда…

Приведу несколько фрагментов из комментариев в соцсетях, причем авторы отдельных из них вступали друг с другом в полемику:

«Халява приходила, срок уголовный приносила! А если начнут копать, у нас треть женщин невыездными станут»;

«При обналичке маткапитала для жителей из Абхазии «помощники» по обналичке в РФ забирают полсуммы из этого капитала. Это одна из схем обналички, и покупка бестолковых земель – тоже схема, которую выдумали точно не в Абхазии»;

«Читаю ваши комментарии и диву даюсь. То есть женщина оформила пособие из-за жадности. Тогда что нам сказать про наше государство, они миллиардами жрут, и их жадными не называют!»;

«Не умничайте все тут! Людям тяжело было, вот и взяли! Какая жадность? Вы че, погнали все? Как могут, так выживают!»;

«Простите, конечно, можете говорить, что угодно, но я понимаю, почему у нас ничего не получается... Человек спокойно так говорит, что он украл, потому, что ему надо... Не проживая постоянно на территории РФ и на платя налоги, на какие социальные выплаты рассчитывали они? Я не понимаю. Или вы думаете, что российское государство, или любое другое, просто так платит социальные выплаты? Откуда они идут, хоть узнайте, а потом подумайте, кто может их получать... Я просто в шоке, честно»;

«Мне очень жалко наш народ. Все, что было в моих силах, я сделал. Бегал по министрам и просил сделать передачу на ТВ, пригласив специалистов пенсионного фонда РФ и наших юристов, чтобы они разъяснили людям все угрозы и последствия. Но никто мои опасения всерьез не принял. Я удивлен, что милиция не реагировала на листовки, расклеенные по всему городу, об обналичивании. Ведь очевидно, что в мошеннические схемы были бы вовлечены наши женщины. А значит, их не смогли защитить. И третье: почему правительство до сих пор не подписало соглашение или договор о возможности использовать маткапитал согласно законам РФ гражданами России, постоянно проживающими за рубежом, путем переводов средств из пенсионного фонда России в пенсионный фонд Абхазии».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с юристом Центра гуманитарных программ в Абхазии Саидом Гезердава. Он сразу предупредил:

«Я очень поверхностно знаю эту ситуацию. Но, в любом случае, как-то этот вопрос должен быть решен. Наши люди, которые таким образом получали материнский капитал, должны были понимать, что не совсем это законно… Я помню, что в одно время получение в Абхазии материнского капитала гражданами РФ поднималось и обсуждалось…

– Но вот сейчас вряд ли найдется кто-то, кто поедет из Абхазии, сам явится туда, сдаст деньги и заплатит штраф им…

– Сейчас, я думаю, у многих таких денег уже просто нет… И штраф – существенный. Вот в такой ситуации оказались.

– Но это имеет срок давности? То есть они спрашивают: а мы когда-нибудь сможем выезжать?

– Да, да. Есть, конечно, срок давности по уголовным делам. Ну, я не знаю… Определенное время должно пройти, это не год и не два».

Что ж, и это для многих может стать весомым наказанием… И в любом случае, как напомнил один из авторов интернет-комментариев по данной ситуации, незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Это и в том случае, когда, может, люди искренне верили, что отстегивают «помощникам» просто за их хлопоты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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