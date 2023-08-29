Грузинский футболист Микаутадзе переходит в «Аякс»

Грузинский нападающий Жорж (Георгий) Микаутадзе переходит из французского «Метца» в амстердамский «Аякс». Клуб из Нидерландов близок к завершению сделки, сообщил журналист Фабрицио Романо. Информацию подтверждают и грузинские источники.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Микаутадзе составляет 10 млн евро. Действующий контракт форварда с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

По информации СМИ, за Микаутадзе боролись также «Лион», «Шеффилд» и «Лацио».

В прошлом сезоне 22-летний нападающий забил 23 гола и отдал восемь ассистов в 37 играх французской Лиги 2 и помог клубу заработать право участвовать в высшей лиге. В трех турах текущего сезона в Лиге 1 Микаутадзе забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В составе основной сборной Грузии футболист провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами.