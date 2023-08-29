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Культура

«Белый корабль». Выставка Батала Джопуа

Изображения абхазских воинов в полном облачении возникли благодаря археологическим находкам известных абхазских ученых Photo: Elsa Chanba (Courtesy Image)

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка «Белый пароход», на которой представлены графические и акварельные работы Батала Джопуа. В основе его творчества лежат этнографические исследования, диапазон его необычайно широк, это не только живопись и графика, но также декоративно-прикладное искусство, оформление книг, сценография, создание абхазских денежных единиц.

Для абхазского художника Батала Джопуа нынешний год – юбилейный, ему присвоили звание народного художника, и вот на днях открылась его большая персональная выставка, которая называется «Белый пароход».

Призрачный корабль для сложных времен

Директор выставочного зала и дизайнер Эльвира Арсалия рассказала о сферах применения творческого потенциала Батала Джопуа и основах его деятельности:

«Батал, конечно, уникальный человек и художник, невероятен масштаб его творчества. Это и декоративно-прикладное искусство, и графика, и живопись, и исследования в самых разных областях, сценография, иллюстрация, те же самые апсары, которые выпускает Национальный банк. Очень сложно назвать какое-то направление художественной жизни, где бы не был задействован его потенциал. Если говорить о сегодняшней выставке, то она состоит из двух блоков – это графика и акварельная живопись. Серия графических работ очень интересна, потому что здесь очень много работ, основой которых являются мифы, история, этнография, мы видим здесь и ритуалы. Вообще, все, что он делает в разных жанрах, сутью и главной движущей силой всего является абхазский культурный код».

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«Белый корабль». Выставка Батала Джопуа
by Эхо Кавказа

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Эльвира Арсалия пояснила, почему выставку назвали «Белый пароход»:

«Мы дней десять назад с ним сидели как раз и говорили о том, как может называться эта выставка в такую непростую, сложную эпоху, о том, как художник и время влияют друг на друга. И все-таки пришли к тому, чтобы назвать ее «Белый пароход», это метафора, желание движения к чему-то светлому, надежда, призрачный корабль, который всегда ждут люди в самые сложные времена».

Визуализация абхазского воина

Батал Джопуа представил публике два графических цикла – «Абхазские воины» и «Воздушное погребение». Они являются результатом длительных и серьезных исследований. Изображения абхазских воинов в полном облачении, говорит художник, возникли благодаря археологическим находкам известных абхазских ученых – Юрия Воронова и Михаила Трапш:

«Они нашли уникальные элементы доспехов. У Воронова в труде описаны раскопки 1978 года, это восточная башня крепости Цабал. Он сделал свою реконструкцию событий: местный гарнизон обороняется от позднеримских войск, это VI век, атакуется этими войсками восточная башня, обрушивается, поджигается, и защитники этой башни погибают. После того как римляне захватили эту крепость, они в ней обживаются. Но так как там много боевого мусора, они засыпали сверху слоем щебня все останки воинов, остатки панцирей, наконечников стрел, пращевых ядер и сделали на том фундаменте, который они засыпали, глинобитный пол и продолжили жить. То есть создали для нас фактически культурный слой, что и было откопано Вороновым. И в этом культурном слое были останки доспехов пяти разных людей. И среди них был этот доспех, который сейчас здесь изображен у меня. Он мне показался самым интересным. В действительности оказалось, что такого типа ламеллярный доспех вообще нигде не встречается».

Батал Джопуа рассказал о том, как он работал над реконструкцией внешнего вида абазгского воина по останкам, найденным археологами:

«Я обратился в Абхазский музей, и мне предоставили возможность изучить их всех, прорисовать, взвесить, расчертить, как это положено. Я этот материал рассылал в разные реконструкционные группы. Одна семейная пара, муж в образе викинга IX века, а его супруга в образе новгородской дамы X века, приехали в Абхазию, чтобы увидеть это. Они – москвичи, занимаются изготовлением оружия, элементов доспехов, на все у них есть паспорта, удостоверяющие, что это сделано вручную, а не на фабрике. И они были поражены, когда увидели, что это не просто моя фантазия, а что есть реальные археологические элементы. И для меня дальнейшие контакты с ними и с другими коллекционерами дали такой богатый материал, что я смог сделать полный доспех. От шлема до ламеллярного доспеха, сейчас делаю щит, потом будет оружие, и в октябре я буду выставлять их. Имея столько материала по тому, как выглядел апсилийский воин, я мог его уже нарисовать в полном военном облачении».

«Воздушное погребение» без патетики

Серия работ «Воздушное погребение» стала итогом этнографического исследования представлений абхазов о смерти и переходе человека в мир иной:

«Воздушное погребение»
«Воздушное погребение»

«Абхазцы клали умершего в деревянный ящик, оборачивали его веревками, лозой и поднимали на деревья, обычно это были груши, привязывали и оставляли там, чтобы тело и кости разошлись и оставались только кости, это происходило примерно через год. После этого кости вторичным погребением клали в дольмен. Эти дольмены на самом деле – костницы. Наша тетка не пускала нас играть в ту часть сада, где росли груши, потому что на этих деревьях когда-то хоронили покойников. Кости укладывали в родовую костницу, когда она заполнялась, ее запечатывали пробкой – и все, она была закрыта. Я обратился к этому редкому ритуалу погребения, потому что он выражает отношение к усопшему, к его душе, к тому, как он должен переселяться, как он должен раствориться в ином мире. Мне показалось, что это очень интересно, но не хотелось рисовать с патетикой. Я изобразил этот ритуал с неким юмором, потому что жизнь и смерть для природного человека всегда вместе, всегда рядом, и он не бежит от нее. Много современных цивилизаций, которые не хотят иметь с покойником дела. Человек умер, его отправляют в морг, потом сжигают, чтобы ничего не касалось, это же так. Люди бегут от этого, а абхазы очень достойно проводят его в путь иной, не отрывая его от себя, не убегая в страхе. И я с легкой иронией отнесся к этому».

«Воздушное погребение»
«Воздушное погребение»

«Акварель любит легкость»

В отдельном зале представлены акварельные работы Батала Джопуа – это городские и морские пейзажи, корабли и старинные абхазские лодки «камары» в море и на берегу. Батал Джопуа последние два года много писал акварелью, освоение этой техники, уверен он, развивает интеллектуальные возможности художника:

«Заброшенные камары абазгов», 2020 г.
«Заброшенные камары абазгов», 2020 г.
«Рыбалка», 2020 г.
«Рыбалка», 2020 г.

«Масло позволяет ошибаться, исправлять, там художник не заточен делать точные движения как шахматист, он бесконечно может над масляной картиной работать, акварель этого не позволяет. Там у вас от первого до последнего шага должно быть просчитано, каким это будет в конце, и внутри этой жесткой программы вы можете еще и импровизировать. Акварель этим и отличается, что одно неверное движение кистью – и очень трудно его убрать, вы можете его исправить, но у вас не останется легкости движения, будет видно, что вот здесь замучено вышло, а акварель любит легкость. Как вода течет, так и акварель, то есть ты пишешь водой, стихией занимаешься, а она капризная. Есть у художников и педагогов такое выражение: если вы хотите поднять свой интеллектуальный уровень, переходите на акварель, если, конечно, осилите это».

Батал Джопуа ждет осени, чтобы взять свой этюдник и пойти на этюды рисовать городские пейзажи. «Будет красиво, будет много цветов, ярких желтых и красных пятен», – говорит он. И сокрушается: «Сухум разрушается на глазах, люди уничтожают старые здания, уничтожают дух города и не понимают этого. Ни один художник не будет писать новострой, он предпочтет рисовать старое, одухотворенное, сто раз покрашенное и перекрашенное прадедами, дедами и отцами, там настоящая жизнь, и ее надо беречь».

«Сухумский рынок», 2020 г.
«Сухумский рынок», 2020 г.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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