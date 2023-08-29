– Во сколько вам обошлась подготовка детей к школе? Какая ситуация с учебниками в Абхазии, что вам известно?

Диана: В этом году подготовка к школе, так как у меня один ребенок, мне обошлась на данном этапе в 15 тысяч рублей. Надо еще кое-какие вещи докупить по физкультуре. Где-то, я думаю, что около 20 тысяч рублей обойдется. Учебники я не покупала в этом году, я все взяла в школе. Какая ситуация с учебниками? Все-таки не всем хватает, это правда, нас об этом заранее предупреждали. Но так получилось, что нам что-то выдали, и в начале августа я пошла в школу и добрала все остальное, чего мне не хватало.

Елизавета: Учебники нам обещали выдать, так как в прошлом году нас обеспечили, начальное звено, учебниками. Единственное, учебники, которых не хватало, я докупила. Еще часть придется докупить для 5-го класса. Неизвестно, какие там будут в наличии. Английский язык я докупала ребенку для 5-го класса, и две части русского языка я тоже купила. Мне примерно обошлись учебники и канцелярия в пять тысяч рублей. Еще где-то полторы тысячи я планирую потратить. Плюс школьные сборы то на ремонт, то на контрольные тетради, школьную канцелярию, в школу придется сдать одну тысячу рублей. Что касается одежды, то придется докупать детям строгие блузки, так как в этом году от Управления образования строгое предписание, у меня девочки, чтобы все были в строгих блузках, никаких кружев. Так как для девочек продают только такое нарядное и красивое, то сейчас все аскетично строгое ввели, мне придется, к сожалению, еще докупать. Я думаю, что как минимум две блузки для каждого ребенка. Я думаю, что еще три тысячи понадобится. Плюс еще обувь куплю, это еще пять тысяч рублей.

Лариса: В этом году практически все учебники нам выдали в школе, за исключением рабочих тетрадей, которые приходится покупать. И какие-то редкие учебники, которые тоже приходится искать. В основном все учебники выдала школа, что является большим подспорьем для семейного бюджета. А так, если говорить о расходах, то они, безусловно, увеличились по сравнению с прошлым годом. Расходы на одежду, на обувь. У меня двое детей ходят в среднюю и младшую школу. Если в общем сравнить, наверное, где-то около 30 тысяч рублей на двоих мне обошлось купить им школьную одежду и обувь. Это, не считая спортивную одежду, которую мне предстоит купить. Как я вижу, возросла канцелярка, в общем, значительно возросло, я думаю, что на 50%, что, конечно, беспокоит, потому что начало года, предстоят еще текущие расходы, еще взносы в школу, которые тоже наверняка поднимутся.

Лаша Каличава: В нашей школе, это драндская школа, у нас четыре школьника в этом году. Точно не считали, но порядка 60 тысяч рублей у нас ушло только на вещи, канцелярию. На учебники не считали. С учебниками такая ситуация: старший сын в 10-м классе, там только одного учебника нет, по английскому языку. В других классах ситуация пока не совсем понятная. По факту будем решать, когда пойдем в школу, но точно известно, что часть учебников придется докупать, потому что на всех не хватает.

Светлана: У меня три школьника в этом году, двое из них старшеклассники и один ребенок учится в начальной школе, перешел во второй класс. В этом году мне было проще в том плане, что кое-что осталось с прошлого года и в плане одежды, и в плане какой-то канцелярии, все целое осталось. Рюкзаки, например, я не всем покупала. Что касается сборов, в целом если округлить, то сумма у меня вышла 50-60 тысяч рублей – это и обувь, и канцелярия, это и одежда, немало. По поводу учебников. Мы пока не покупали никакие учебники, нам сказали, что в этом году должны выдать учебники всем классам. Пока ждем. Кое-что покупали, безусловно. Докупали учебник по русскому языку для второго класса, мы стали учиться по другому автору, и нам нужно покупать. Это тоже недешевое удовольствие. Две книги, два учебника стоят две тысячи рублей, это немало. Рабочие тетради докупали, естественно, новые.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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