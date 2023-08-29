Сильный ливень в Тбилиси - мэрия призывает оставаться в зданиях

Сильный ливень затопил улицы Тбилиси поздно вечером 29 августа. Мэрия столицы призвала жителей воздержаться от выхода на улицу.

Cообщается, что затоплены улицы, подземные переходы.

Однако, по словам мэра Кахи Каладзе, самая сложная ситуация в районе Глдани. Кроме потопа, известно, что там одно из деревьев упало на газовую трубу и повредило ее.

В соцсети распространились кадры, на которых видно, что вода просочилась даже в вагоны метро, на улицах повалены деревья, местами повреждены электропровода.

В районе Элиава на автомобиль упало дерево.

В районе Ваке ливень проникает сквозь крыши жилых домов в квартиры.

По сообщениям очевидцев, местами вода достигает уровня выше колен.