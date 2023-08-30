Тбилисский центр русского языка представлен на форуме в Москве

В Москве проходит Международный форум детской и юношеской книги под названием «На языке детской литературы: сотрудничество стран СНГ и Грузии в сфере детской литературы и чтения».

Как сообщается на сайте мероприятия, в форуме принимают участие представители тбилисского культурного центра «Азбука» – организатор культурных мероприятий Нино Джапаридзе и педагог-психолог Нана Хотивришвили.

На сайте «Азбуки» указано, что это – Центр русского языка. Среди партнеров центра – секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

«Главной целью центра является распространение русского языка посредством проведения языковых курсов, а также организация литературных вечеров, различных видов мероприятий, конкурсов и мастер-классов», – сказано в сообщении на сайте «Азбуки».

По словам директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, Грузия впервые принимает участие в мероприятии.

«Специалисты по детской книге впервые приезжают из Грузии для участия в этом мероприятии. Мы запланировали их участие в Ассамблее на 30 и 31 августа, а 1 сентября у нас будут специализированные секции в Российской национальной детской библиотеке в Москве», – сказала Веденяпина.

Глава Дома писателей Грузии Кетеван Думбадзе в разговоре с телекомпанией «Мтавари» заявила, что узнала о проведении форума через соцсети. Она говорит, что участники форума не являются писателями. Думбадзе считает, что у грузинских организаций «не должно быть никакого интереса» к участию в мероприятиях в России.

Как пишет SOVA, на странице «Азбуки» в Facebook под одним из постов появился гневный комментарий:

«Кто дал вам право от имени Грузии принимать участие в российском фестивале??? Наш издательский и просветительский сектор осознанно уклоняется от любого предложения этой гнилой страны. Принимайте участие, как русские, вы — не грузины».