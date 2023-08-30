Больше миллиона граждан РФ посетили летом Абхазию

Больше миллиона граждан РФ посетили летом самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Абхазия заняла вторую строчку в списке стран, которые жители РФ чаще всего выбирали для путешествий.

Самыми популярными этим летом стали: Турция (не менее 2,6 млн туристов за три летних месяца), Абхазия (1,2 млн), ОАЭ (350 тыс.), Египет (300 тыс.) и Таиланд (180 тыс.) Кроме того, россияне путешествовали на Мальдивы (55 тыс. человек), Кубу (35 тыс.), Шри-Ланку (27 тыс.) и Сейшелы (11 тыс.), пишет SOVA.

Речь идет о 5 миллионах организованных туристов - тех лиц, кто обратился за организацией своего летнего отпуска в турфирмы.