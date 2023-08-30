Крупнейший детский сад Галского района остался без директора. Лонда Думава была уволена за финансовые нарушения. На пресс-конференции в Сухуме она назвала это решение незаконным. Другого мнения придерживаются в РОНО и говорят о многочисленных нарушениях закона со стороны теперь уже бывшего директора.

На пресс-конференции в Сухуме бывшая заведующая детским садом «Свирель» в городе Гал Лонда Думава рассказала о том, что ее незаконно уволили по приказу начальника отдела образования Галского района Екатерины Габелия.

Лонда Думава заведовала детским садом 12 лет. Проблемы, по ее словам, начались с приходом в администрацию района Екатерины Габелия, которая требовала, чтобы она написала заявление об уходе и угрожала ей, что обладает некими материалами, которые передаст в прокуратуру, если заявление не будет написано.

«Отношения к деньгам я не имею»

25 августа этого года Екатерина Габелия уволила Лонду Думава по статье 56, части 11 Трудового кодекса Абхазии, которая гласит, что основанием для увольнения является «совершение виновных действий или бездействия работника, обслуживающего денежные или товарные ценности, что дает основания для утраты доверия со стороны работодателя».

Этому приказу предшествовали еще два, в каждом из которых основанием приводилась статья 56, часть 11. Лонда Думава зачитала и прокомментировала один из них:

«В детском саду не ведется бухгалтерия, отношения к каким-либо деньгам я не имею. Вся оплата проходит через финотдел отдела образования, так что меня обвинить в этом нельзя. Далее, тут говорится, что якобы было проведено какое-то расследование по проблеме финансовой деятельности отдела образования администрации Галского района. При чем тут я? Здесь нигде не указывается, что было расследование работы учреждения, в данном случае детского сада «Свирель». У меня вопрос: о какой проблеме они говорят? Почему я не была предупреждена о том, что проводились эти расследования? Почему я не знаю о составе комиссии по этому расследованию? Меня ставят перед фактом и увольняют, я считаю, что безосновательно».

Лонда Думава утверждает, что продукты для кухни закупал завхоз, накладные отправляли в районный отдел образования и деньги перечислялись оттуда по безналичному расчету. Она также пояснила, что плата за детский сад составляла 350 рублей в месяц, ее собирал родительский комитет, после чего заведующая вносила их на счет детского сада в банк, распоряжалось этими средствами РОНО.

Наггетсы и другие неподобающие продукты

По словам Лонды Думава, 13 января 2023 года Екатерина Габелия объявила, что все детские сады переходят на централизованную поставку продуктов, в первой же партии она обнаружила запрещенные для детей продукты питания:

«17 января к нам поступили продукты питания, и я отметила там запрещенные продукты, которые мы никогда за 12 лет не использовали в детском саду. Там были наггетсы, которые являются запрещенным продуктом не только в детском саду, а вообще в питании. Фарш, в котором 10% мяса и 90% мяса механической обработки, вы понимаете, что это такое. Какие-то котлеты, по которым невозможно было догадаться, что это котлеты. Я решила вернуть поставщику эти продукты. Однако Екатерина Габелия позвонила и потребовала, чтобы эти продукты были мною приняты. Я отказалась подчиняться ее распоряжению и вернула, а через три дня мне сделали выговор за ненадлежащее поведение».

Мертвые души в Галском районе

Лонда Думава рассказала о проблеме с задержкой зарплат учителей и о «мертвых душах» в Галском районе:

«В Галском районе возникла проблема, которая вызвала резонанс. В конце 2022 года не выплатили зарплату учителям, и они остались без денег на новогодние каникулы, потому что была выплачена только часть заработной платы. Естественно, пошли жалобы. На совещании обсуждалось, почему не была выплачена зарплата. На этом совещании присутствовали представители прокуратуры и органов Госбезопасности. По каждому вопросу они разводили руками, им не было понятно, куда делись деньги учителей. Затем вопрос «мертвых душ». Это люди, которые не присутствуют на рабочих местах, но оформлены в разных школах. И директора школ подтвердили, что эти люди значатся в штатном расписании, но зарплату получает за это Габелия Екатерина Валерьевна. Чтобы вы понимали, это почти 150 тысяч рублей в месяц. Одним из учителей значится ее сын Делба Сандро. Он сейчас работает в МИДе, но тогда он учился в Москве. И эти факты подтверждались, потому все директора были вызваны в органы Госбезопасности, они дали показания, и все материалы были переданы в прокуратуру, но она почему-то замедлила расследование этого вопроса».

Лонда Думава отметила, что она не единственная, кто пострадал от произвола Екатерины Габелия. По ее словам, бухгалтер Гига Квеквескири и начальник отдела образования Асида Лацужба тоже были незаконно уволены, выиграли суды, но восстановиться на прежнее место работы не смогли.

«Очень много жалоб от родителей, что она брала взятки»

«Эхо Кавказа» связалось с начальником Галского районного отдела образования Екатериной Габелия и попросило ее прокомментировать увольнение директора детского сада. Она рассказала, что познакомилась с Лондой Думава три года назад, когда начала работать заведующей РОНО Галского района. На тот момент Думава совмещала должность директора детского сада и специалиста отдела образования, ей было указано на то, что совмещать эти должности невозможно. Лонда Думава покинула должность специалиста отдела образования по собственному желанию.

Екатерина Габелия сказала, что Думава «объявила войну» отделу образования Галского района девять месяцев назад. «Война» заключалась в том, что она «игнорировала отдел образования», а причиной увольнения послужили «многочисленные финансовые нарушения» и неподобающее отношение к сотрудникам:

«Она начала нам какие-то интриги создавать, обращаться к своему коллективу ужасно, да и всегда это было. Чтобы в ее садик попасть, он считался самым показательным, было очень много жалоб от родителей, что она брала взятки. Она руководитель, она поднимает руку на повара и оскорбляет ее, у меня лежит заявление повара, как я должна на это реагировать? Она была предупреждена очень много раз.

– У вас есть подтверждение того, что она брала взятки?

– Конечно, есть родители. Проблема в том, что здесь мегрельское население, и они боятся говорить об этом. Когда приходят воспитатели и говорят, что дворником работает женщина, которая получает пять тысяч рублей, а она заставляет ее на три тысячи покупать все, что нужно для дворника, и только две тысячи получает человек зарплату, как я должна на это реагировать?»

«Если ее увольнение незаконно, пусть судится»

Екатерина Габелия опровергла слова Лонды Думава о том, что продукты для детского сада закупал завхоз:

«До конца 2022 года не было в Галском районе централизованного питания по садам. С января 2023 года мы сделали централизованное питание. До этого все финансы поступали к заведующим. Те деньги, которые связаны с питанием, распределяли заведующие садиками. Когда начали звонить в отдел образования о задолженностях, садик «Свирель» имеет долги около 338 тысяч рублей за 2018, 2019, 2020 годы, я вам даже могу назвать хозяев магазинов, в которых они делали закуп. Ни один завхоз никогда не имел права в садике Лонды Думава делать закуп. Они там все настолько запуганы, а всеми деньгами руководила она. Она не говорила о студии, которая в садике есть?

– А что там?

– Я вам скажу, там студия «Свирель». Вообще, садик очень показательный, единственный такой садик в Абхазии, такой там ремонт, такие условия. В 2016 году при садике открыли студию, студия музыкальная и бесплатная. Но выясняется, что с каждого родителя Лодна Думава брала по 500 рублей за пение и отдельно за музыку, всего 1000 рублей, они сделали платную студию. И очень многие родители стали жаловаться на то, что нет возможности в эту студию попасть. В садике 125 детей, а у них в студии 30 детишек, больше они не принимают, потому что не могут оплачивать. На спецсчет эти деньги не попадали.

– А куда они попадали?

– А вот это уже вопрос к Лонде Думава. У меня лежат заявления хореографов, как это проходило, все лежит, все официально. И потом у нее всегда не висит флаг, надо ей делать замечания, хотя она единственная абхазка среди восьми заведующих садиками. За три года, что я работаю, двадцать человек по собственному желанию уходили, самые лучшие специалисты, особенно педагоги абхазского языка. Если ее увольнение незаконно, пусть по закону идет и судится».

Лонда Думава так и намерена поступить. Она будет оспаривать свое увольнение в суде.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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