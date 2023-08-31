– У вас что, мяса нет?

– У нас нет рыбы, а мяса нет в соседнем отделе...

(анекдот времен СССР)

Я как-то упоминал, что в соцсетях я незримо присутствую в некоторых закрытых группах, где идет плач по нашему «славному» советскому прошлому. В этих сообществах я участвую молчаливым созерцателем, и это дает мне хорошую пищу для размышлений. Честное слово, если бы я был халтурщиком, то мог бы всю статью заполонить цитатами из комментариев, которые я там вычитываю, и уверяю вас, что эссе получилось бы смешным и удивительным. Но я не халтурщик и легкие пути не выбираю.

Читаю плаксивые строчки в тех закрытых сообществах и удивляюсь, что люди так горько страдают по совку. Если бы я сам не был родом оттуда, то думал бы, что речь идет о другой стране, которую я не знаю

Читаю плаксивые строчки в тех закрытых сообществах и удивляюсь, что люди так горько страдают по совку. Если бы я сам не был родом оттуда, то думал бы, что речь идет о другой стране, которую я не знаю. Но это не так. Страна что ни на есть моя, и я ее прекрасно помню.

Я не знаю, какого возраста люди, которые пишут комментарии, так как закрытые группы не дают возможности перепроверить их года рождения. Все-таки надеюсь, что все они немолодого возраста, а то представить себе, что молодой человек тоскует по тому, чего он не видел, очень трудно.

Хотя... не знаю.

Недавно я услышал, что провели очередные социологические опросы насчет самого популярного правителя за всю историю России. Каждый раз, когда я натыкаюсь на такого рода рейтинги, мне начинает казаться, что показатели взяты с потолка. Просто какой-то «рейтингист», чтобы не заморачиваться и не тратить выделенные на беготню и звонки деньги, сидит у себя в кабинете, тоскливо чешет репу, а потом ставит проценты напротив разных фамилий. Или же выполняет указания сверху – такому написать столько, этакому – столько, а тем – поменьше. Я не любитель теорий заговора, но моя скромная гипотеза может иметь право на существование. Хотя я не исключаю и тот вариант, что цифры, приведенные в опросах, – правильные.

Так вот, есть некая исследовательская группа Russian Field, которая предоставляет социологические и коммуникационные опросы, так сказать, «под ключ». Эта группа провела опрос, в результате которого были определены наиболее и наименее популярные правители в истории России. И, согласно результатам опроса, на сегодняшний день наибольшую популярность среди россиян имеют Петр I и Екатерина II (соответственно, 82% и 71% голосов), а тройку лидеров замыкает отец всех народов Иосиф Сталин (65%). Было отмечено, что проводившие исследования ожидали, что Виссарионович займет первое место, и потому сочли результаты опроса сенсационными.

Хочу отметить, что нынешний руководитель России не был включен в опросник. Видимо, его роль и польза будут обсуждаться после его ухода с должности капитана корабля.

Вопрос же популярности Сталина мучает меня долгие годы. Вроде бы все уже про него ясно и понятно – абсолютно неадекватная личность около тридцати лет правила огромной страной террором и кровью. Написаны тонны литературы про него, в которой он представлен диктатором. Кто скажет, что он не был диктатором, пусть первый кинет в меня все собрания его сочинений.

Однако!

Несмотря на все это – он все равно входит в тройку популярных лидеров. 65 процентов опрошенных считают его достойным правителем, и, наверное, хотели бы жить в стране, где правит Сталин.

Все-таки имею я в глубине души надежду, что нормальные, адекватные люди, которые ратуют за гуманизм и за мир во всем мире, не должны мечтать о железной руке

Уверен, если в вышеупомянутых закрытых группах социальных сетей провести подобный опрос, Сталин наберет гораздо больше процентов, чем те, которые установила исследовательская группа Russian Field. Я даже подумывал вбросить там подобный опрос, но, честно говоря, боюсь. Боюсь подтвердить собственные подозрения. Все-таки имею я в глубине души надежду, что нормальные, адекватные люди, которые ратуют за гуманизм и за мир во всем мире, не должны мечтать о железной руке. Тем более о такой железной руке, с которой капает кровь более семисот тысяч невинно убиенных душ.

И не факт, что мои согруппники не проголосуют за Сталина.

Когда там, в группах, начинают плакать о золотых годах СССР, мне кажется, что они стебутся. Но нет. К сожалению, это не стеб. Это действительно тоска по прошлому! А я с присущим мне детским простодушием все никак не могу в это окончательно поверить и отнестись серьезно.

Ну, посудите сами, как можно серьезно относиться к тому, что некто кладет на стенку фотку телевизионного приемника и с надрывом пишет: «в Советском Союзе все мечтали о цветном телевизоре». Пишется это в положительном ключе, мол, какая хорошая и добрая мечта была у советских людей. И эта мечта (в данном случае о цветном телевизоре) рано или поздно сбывалась! Да! И все были счастливы. А сейчас, оказывается, в каждой комнате стоит цветной телевизор, есть масса гаджетов, а счастья все равно нет.

Вы думаете, я шучу?

Ни капельки. Видите, не удержался я и все-таки решил процитировать те комментарии.

Я очень сомневаюсь, что хоть одна из постсоветских стран хотела бы в добровольном порядке назад в СССР, под нечуткое руководство Кремля. Тем более сейчас

Довольно большое количество людей с надеждой пишут, что, судя по признакам, СССР скоро восстанет из пепла. Хотя признаки эти не называются. Откуда у них такая фантастическая информация, не знаю. Может сон им приснился вещий? Лично я очень сомневаюсь, что хоть одна из постсоветских стран хотела бы в добровольном порядке назад в СССР, под нечуткое руководство Кремля. Тем более сейчас. А ведь это все пишут те люди, которые находятся в соцсетях, которые дружны с интернетом, которые умеют включать и выключать ПК, которым доступны новости со всего мира. Это не пещерные особи, не йети, не дикари и не каннибалы какого-нибудь забытого или же пока не обнаруженного племени в дебрях (к примеру) Амазонки.

Нет!

Это все наши современники.

«Радовались малому, дружили квартирами, улыбались искренне...» – это тоже цитата «оттуда».

Цитата, которую многие «лайкнули» и тем самым разделили мнение.

Т.е. сейчас нам для радости нужно нечто значительно большее: квартирами мы уже не дружим и улыбаемся (если, конечно, вообще осталась у нас способность улыбаться) очень лживо.

Скучно, девушки!

Кстати, в том же социологическом опросе группы Russian Field Ельцин и Горбачев набрали предпоследнее и последнее место. А еще 37% выразили желание вернуться в застойные времена эпохи Леонида Брежнева.

Лично я Горбачева бы передвинул вперед. Можно очень критично относится к Михаилу Сергеевичу, но я считаю, что он дал нам всем шанс. Волей или неволей, он открыл наконец ящик... чуть было не сказал Пандоры. Нет, не Пандоры. Он обрушил железный занавес Советского Союза, сам, может, того не желая. И вот за это ему большое человеческое спасибо. Да, разрушение Союза повлекло за собой много жертв и катастроф, но это уже другая история. К сожалению, нам не хватило мудрости бережно и осторожно начать перестраивать одну шестую часть суши. Мы все бросились занимать теплые места, и, как говорится, кто успел, тот и съел. Все разрушали по принципу «до основания, а затем».

А вот «затем» пока не получилось.

Я не знаю, каким правителем был Петр Первый. Вернее, я знаю, читал, и, кроме того, что он прорубил окно в Европу и побрил своих бояр, он, как пишут, был малый с садистическими наклонностями. Если что-то и делал, то все через трупы. Строительство Петербурга тому доказательство. Не буду приводить цифры погибших, так как сведения разноречивые, но факт остается фактом. Погибло очень много людей, чтобы отстроить Северную Пальмиру.

Про Екатерину Вторую тоже особо добрых слов я не слышал. Но эти правители были слишком далеки от нашего времени, и объективно судить о них с высоты лет очень сложно. Так что называть их популярными правителями – это, наверное, скорее символично, чем реально. Интересно, если бы сегодняшние опрошенные жили в те времена, они так же голосовали бы?

Но Сталин... Сталин ведь был еще позавчера.

Почему-то Сталин у многих ассоциируется с порядком. Мол, порядок в России если и будет, то только с железной рукой и судами тройки. Как-то все это очень недемократично и старо, не так ли?

Да, я хочу, чтобы был порядок, чтобы не было коррупции, непотизма, и чтобы все переходили улицу только на зеленый свет, но это не должно быть насаждено силой и страхом

Да, я хочу, чтобы был порядок, чтобы не было коррупции, непотизма, и чтобы все переходили улицу только на зеленый свет, но это не должно быть насаждено силой и страхом. Чтобы за переход на красный свет не стреляли бы в затылок, а только штрафовали. И через штрафы граждане рано или поздно поймут, что переходить на красный свет – это плохо и некультурно, и невоспитанно, и старо, и позорно.

Но, видимо, пока что это моя мечта. И дело касается не только России, но и других стран, которые тридцать лет тому назад отделились от империи и теперь пытаются идти своим путем. Хотя понятие «свой путь», тоже очень растяжимое.

P.S. А еще один «сурьезный» гражданин в группе с гордостью написал, что он из того поколения, когда фломастеры смачивали духами, чтобы они хорошо писали.

И все стоя зааплодировали.

Я своей младшей дщери прочитал про фломастеры, и она меня спросила, «а почему надо было мочить фломастеры духами, разве не легче было бы купить новый фломастер»? А когда я ответил, что фломастер – это был дефицит, снова последовали вопросы, а что такое дефицит и кому он был нужен?

А кому нужен был дефицит, на этот вопрос прекрасно отвечал Аркадий Райкин.

Интересно, люди из моего поколения, которые плачут по СССР, по дефициту, тоже тоскуют? Постараюсь поинтересоваться в ближайшее время, хотя уверен: многие ответят, что дефицита не было. Что, мол, им хватало того, что было в открытой продаже.

Я уже не помню, а было ли что в открытой продаже?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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