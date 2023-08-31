Через считанные дни в Южной Осетии начнется новый учебный год. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, сколько в этом году стоит собрать учеников в школу?

Алиса: Дорого, очень дорого. На одного ребенка около 15 тысяч, если не больше. На все про все. Это без книг. Хорошо, что книги хотя бы выдают в школах, и не нужно покупать. И канцтовары, и форма, и обувь – это все около 15 тысяч, даже больше чуть-чуть. У меня двое детей, ходят во второй и третий класс. Около 35 тысяч ушло, чтобы их подготовить. И то не покупали в этом году портфели. Простая форма стоит около четырех тысяч. В прошлом году можно было взять за 2000 или за 2500. И так на все. Рубашки – 2500, обувь – 3000.

Аманда: Конечно, тяжело. У меня трое мальчиков, и обычный костюм стоит 7 300, брюки – 2 500… Вот это все посчитайте, а в школу нужно 2-3 комплекта, я уже не говорю о канцтоварах. Еще форма для танцев, и много чего еще. Минимум тысяч 60 точно нужно на одного ребенка. Вот в этом году они подорожали в два раза. В прошлом году можно было купить костюмы за 3 000, а в этом году меньше чем за 5 000 нельзя найти. Куда мы катимся, я не знаю… И даже не костюмы, элементарно бензин стоит 60 с чем-то рублей. А зарплаты?

Лариса: То «Озон», то «Вайлдберриз», слава богу, вот это как-то помогает людям. Все пытаются сэкономить, потому что сейчас такая жизнь… Не говорят, что высокая инфляция, но, на самом деле, мне уже зарплаты не хватает, я уже подтаскиваю «из закромов». Это ненормально. Поэтому собрать ребенка в школу – это как купить хорошую мебель или что-то такое. Это очень дорого. Тем более, дети должны развиваться, и каждый родитель хочет, чтобы его ребенок разносторонне развивался. Кружки – это тоже деньги. Это очень сложно.

Андрей: Я думаю, это минимум тысяч 15. Это минимум. Дети же растут… Это и костюм, это и рубашки, это и обувь, плюс спортивный костюм. Конечно же, канцелярские расходы. Слава богу, книги дает школа. Это уже хорошо. Как растет ребенок, так дорожает и одежда. За ценами я не слежу.

Карина: Собрать ребенка в школу очень даже накладно для родителей, мне кажется. Но в пределах разумного. Я бы не сказала, что космические цены. Нет. У меня есть, с чем сравнить, и если сравнивать с другими городами, то тут нормально. У нас сейчас ребенок пойдет во второй класс, и у нас более разумный подход. Когда был первый класс, был ажиотаж, и мы больше потратили. А сейчас как-то уже умнее стали. И то, что выдают учебники, это большой плюс и очень большая поддержка родителям. Мы всегда покупали учебники в мое время, когда учились. Даже сейчас есть города, где покупают учебники.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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