Перестрелка на границе Армении и Азербайджана: есть погибшие и раненые

Армения и Азербайджан сообщили о столкновениях на границе с применением стрелкового оружия и миномётов.

По информации Минобороны Армении, двое военнослужащих вооруженных сил страны погибли, еще один получил ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана на Соткском направлении (Гегаркуникская область на востоке Армении).

В Минобороны Азербайджана заявили о ранении трех военнослужащих. Двое из них пострадали, по утверждению военного ведомства, в результате атаки армянского ударного беспилотника по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района. В Баку заявили, что предприняли «ответные действия».