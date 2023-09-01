Агентство «Аиашара» пишет, что в службе судебных исполнителей Абхазии начались массовые увольнения. По имеющейся у издания информации, заявления об уходе написали уже около 20 сотрудников, в том числе и заместители руководителя службы.

Людей вынуждают уйти с работы лишь потому, что они становятся неугодны одному конкретному человеку

«Массовый уход работников очень чреват для службы судебных исполнителей Абхазии, так как в их ведении множество дел, серьезно пополняющих казну государства. Как отреагирует на кризисную ситуацию Минюст Абхазии, неизвестно. На данный момент ясно одно – практика увольнения «по собственному желанию» широко стала применяться в нашей стране. Людей вынуждают уйти с работы лишь потому, что они становятся неугодны одному конкретному человеку, который считает госслужбу своей личной собственностью и руководит ею не из интересов государства, а ради своих собственных», – пишет «Аиашара».

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«Нужная газета» сообщает, что ученые и представители творческой интеллигенции призвали депутатов не рассматривать проект закона об апартаментах, поступивший в парламент от президента Аслана Бжания, «как документ, противоречащий интересам страны и народа».

Встреча прошла в Абхазском институте гуманитарных исследований. Ученые намерены направить в законодательный орган обращение.

Свое отношение к обсуждаемому вопросу высказали поэт Владимир Зантарая, общественный деятель Октай Чкотуа и другие. Выступающие отмечали, что законопроект, лоббируемый действующим президентом, представляет угрозу будущему страны.

Издание напоминает, что ранее к парламенту с призывом вернуть закон без рассмотрения обратились депутаты Гудаутского, Пицундского и Гулрыпшского районных собраний. Против также выступили ряд партий и общественных организаций.

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Медиа-клуб «Апсны.иахьа» пишет, что с начала 2023 года стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума прошли 832 человека и более 8 тысяч получили амбулаторную помощь. Минздрав оказывает поддержку в приобретении медикаментов для лечащихся на дому, а администрация города берет на себя расходы по обслуживанию пациентов в стационарах.

Главврач Астамур Гуния отметил, что в больницу обращаются до 150 человек в сутки. Он сообщил, что медучреждение испытывает проблемы с койко-местами в связи с ежегодным ростом количества пациентов. Если в предыдущие годы летом медперсонал был в основном сосредоточен на ротавирусных заболеваниях, то в этом году картина существенно изменилась. В республике все чаще вспыхивают такие инфекции, как коклюш, корь, ветрянка и другие особо опасные инфекции.

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Агентство социальной информации «Апсны» пишет, что в конце прошлого года вышла книга «Конституция для детей», ставшая для многих из них первым в жизни опытом знакомства с основным законом Абхазии. Иллюстратором книги выступила Нелли Берулава. Она отобрала рисунки детей – учащихся арт-студий, оцифровала и обработала их, добавила собственные иллюстрации, после чего ею был сделан макет книги. В интервью изданию Нелли Берулава рассказала о работе над книгой.

Было придумано такое вот креативное задание для нескольких детских арт-студий: детей попросили нарисовать, как они видят, понимают статьи Конституции

«Конституция для детей» – крупный фриланс-проект, инициированный Конституционным судом Абхазии. Я выполняла его «под ключ» – начиная с самых первых этапов разработки и до выпуска макета в печать. В исходных материалах я получила тексты статей из Конституции РА, тщательно отобранные редакционной группой. Вторым этапом был отбор детских иллюстраций. Было придумано такое вот креативное задание для нескольких детских арт-студий: детей попросили нарисовать, как они видят, понимают статьи Конституции. Работ было много, и я отбирала те, которые подходили для иллюстрации той или иной статьи. Далее я оцифровала эти рисунки, какие-то дорабатывала, корректировала, чтобы они подходили под формат нашей книжки. Те статьи, для которых не нашлось рисунков, я иллюстрировала сама, подстраиваясь под стилистику детских иллюстраций. Когда тексты и иллюстрации были собраны, я приступила к верстке макета книжки, работая в постоянном взаимодействии и на связи с редакционной группой Конституционного суда. В процессе совместной работы всегда рождаются новые идеи, изменения, поиск новых решений, итогом чего становится красочное издание», – отметила Нелли Берулава.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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