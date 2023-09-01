На прошедшей неделе в Южной Осетии вспоминали о третьей годовщине убийства Инала Джабиева, который погиб в ходе допроса 28 августа 2020 года. Телеграм-канал «Бонварнон» пишет об отсутствии прогресса в расследовании дела. «Пока Бибилов был президентом, организаторам и участникам пыток Джабиева, ясное дело, ничего не грозило. Теперь понятно, что абсолютно ничего им не грозит и при нынешнем президенте Гаглоеве. В целом дело тянется уже четвертый год», – пишет автор и напоминает, что главных фигурантов дела, бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева и бывшего генерального прокурора Урузмага Джагаева, в республике нет. Они объявлены в розыск, но автор текста считает, что надежды на привлечение их к ответственности мало. «Сам Бибилов остался вне рамок следствия, что автоматически лишает его всякого смысла. Алан Гаглоев благополучно не исполнил своих предвыборных обещаний и в этом вопросе. За время его президентства умер от последствий пыток в рамках непосредственно связанного с Гаглоевым дела и Гена Кулаев. Все прекрасно знают, за что его пытали», – пишет телеграм-канал.

Блогер Алан Парастаев обращается ко Дню признания независимости Южной Осетии, который республика отметила 26 августа. Блогер считает этот день наиглавнейшим событием в новейшей истории Южной Осетии. «И именно поэтому мы должны относиться к нему не только как к празднику, радости, событию, которого мы ждали разве что в наших мечтах, но которое в итоге сбылось. Нам следует относиться ко дню 26 августа как к годовщине исторического события, главное слово – «историческое». И, как в каждом историческом событии, в нем важна точность, и любое, даже кажущееся невинным переигрывание может затянуть допускающего сие в зловещий исторический капкан», – пишет блогер и поясняет, что имеет в виду ошибки некоторых чиновников, которые иногда называют этот день «Днем независимости». Парастаев напоминает, что свою независимость республика отвоевала и провозгласила намного раньше и в течение 15 лет до признания Россией боролась в тяжелых условиях за ее сохранение. «Когда агрессия приняла формы, угрожающие самому существованию осетинского этноса, Россия ввела войска и принудила Грузию к миру. А если трактовать события не так, то мы даем еще один повод врагам России в обвинении ее в аннексии чей-то территории. Это вовсе не способствует укреплению положения РФ в геополитическом раскладе сегодняшнего дня», – напоминает блогер.

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Газета «Республика» пишет о ситуации с объектами культурного наследия в Южной Осетии. В этой сфере внедрено своеобразное ноу-хау. В условиях отсутствия возможности выделять на их содержание достаточное финансирование президент Алан Гаглоев предложил органам исполнительной власти взять шефство над одним объектом и содержать его в порядке. «Все органы исполнительной власти, в том числе и районов республики, должны принять участие в благоустройстве объектов культуры. Каждое министерство и ведомство будет нести ответственность за реставрацию определенного объекта. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы сохранить и воссоздать культурное наследие нашего этноса», – приводит слова президента его пресс-служба. «То, что периметр исторических и религиозных памятников приводится в порядок, не может не радовать. Особенно то, что это стало предметом внимания непосредственно руководства страны. Но важно не только срубить кустарник, засохшие деревья, вывезти мусор – сами памятники нуждаются в реставрации или консервации. И, конечно же, защите от самодеятельности во время восстановительных работ, проводимых обычно без участия специалистов и использования аутентичных материалов. Самодеятельность, пусть и из лучших побуждений, приносит намного больше вреда», – пишет издание и призывает оставлять деликатные работы по реставрации и консервации памятников культуры специалистам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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