В Цхинвали пройдет акция в память о жертвах Бесланской трагедии

Памятная акция в память о жертвах Бесланской трагедии состоится в воскресенье, в 12.30, на Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы в Южной Осетии, сообщили информагентству «Рес» в администрации президента.

В траурной акции примут участие учащиеся школ, педагоги, а также представители руководства республики. Дети ежегодно приносят к мемориалу питьевую воду, которой так не хватало в страшные сентябрьские дни и мягкие игрушки. В небо традиционно будут выпущены 334 воздушных шара. Во всех храмах самопровозглашенной республики пройдут заупокойные службы. В республике отменили все культурно-массовые мероприятия на период 1-3 сентября.

С 2005 года первого сентября в Северной Осетии начинаются трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта в бесланской школе. Мероприятия ежегодно проходят и на юге Осетии.

В траурные дни люди несут цветы на руины школы в Беслане и на мемориальное кладбище «Город ангелов», на котором похоронена большая часть погибших заложников. В 2005 году на нем открыли памятник «Древо скорби», а в 2006 году - мемориал сотрудникам спецназа ФСБ и спасателям МЧС, погибшим при освобождении заложников.

Разрушенную школу восстанавливать не стали. На ее территории был открыт мемориальный комплекс. Его центральной частью стал школьный спортзал, вокруг которого возведен золотой каркас из металлических опор. Верх каркаса напоминает контур венка. Оставшиеся части корпуса школы были законсервированы, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение. В школе установили таблички с именами погибших сотрудников спецподразделений и МЧС.

Во дворе школы с 2012 года возводится православный храм во имя новомучеников и исповедников Российских. Он строится на пожертвования жителей Осетии и благотворителей из различных регионов России. В 2019 году в нем началась роспись иконостаса.

Памятники жертвам Беслана установлены и в других населенных пунктах России и мира: во Владикавказе, Санкт-Петербурге, в центре Москвы, в селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии, Флоренции (Италия) и других. Югоосетинский президент Алан Гаглоев на недавней встрече с представителями организации «Матери Беслана» в Цхинвали сообщил, что в память жертв Бесланской трагедии в Южной Осетии планируют установить памятник.

Новый учебный год в Южной Осетии также начинается 5 сентября. Перенос даты на несколько дней стал знаком солидарности с жертвами Бесланской трагедии и их родственниками.