На Кахетию обрушился град - повалены деревья и опоры ЛЭП. Сильный ветер сорвал крыши домов и частично - государственной школы. Град размером с куриное яйцо побил виноградники и фруктовые сады, сообщает SOVA.

От стихии пострадали до 15-ти сел Ахметского, Телавского и Гурджаанского районов.

По словам мэра города Ахмета Алекси Пицхелаури, стихия нанесла большой ущерб селам Аргохи, Маграани и Пичховани.

«Виноградники фактически уничтожены на 100%. Также были уничтожены 100-летние деревья, фактически, переломаны столбы линий электропередачи, дома лишились крыш, и государственная школа - частично», - сообщил представитель местной власти.

Ведется подсчет ущерба.