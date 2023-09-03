Спустя месяц со дня трагедии, в Шови продолжаются поисково-спасательные работы

Со дня трагедии в Шови прошел месяц. В зоне стихии по-прежнему продолжаются поисково-спасательные работы - задействована живая сила, техника, кинологи.

Продолжаются поиски двух пропавших без вести детей. Известно о 31 погибшем человеке, идентифицированы тела 29-х человек.

Спустя месяц по-прежнему нет окончательного заключения по поводу того, что вызвало сход оползня в регионе Рача. Есть только предварительная оценка - Агентство по охране окружающей среды опубликовало спутниковые снимки и заявило, что нет никаких подтверждений фактов скопления воды в ущелье до стихии в Шови, о чем выражала предположения часть специалистов.

Ведомство пояснило, что в ущелье Бубасцкали произошло отсечение 500 000 кубических метров скально-оползневой массы, которая вызвала движение 62 га ледяной массы. Она полностью прошла по речной долине. Это - первичный отчет ведомства по трагедии в Шови, пишет SOVA.

Оппоненты власти требуют создать следственную комиссию при парламенте Грузии, однако власти считают это несуразным. Некоторые представители оппозиции заявили, что не намерены принимать участие в этом «политическом фарсе», поскольку главные действующие лица в нем - партия «Единое национальное движение», которая пытается использовать трагедию в своих узких политических интересах; и партия власти «Грузинская мечта», которая использует вредные действия «Нацдвижения», чтобы избежать ответственности.

На днях было заявлено, что пострадавшим в результате схода оползня в Шови бесплатно будет оказана психологическая помощь как в Тбилиси, так и в регионах страны. Среди услуг, которые предлагает пострадавшим Минздрав, - консультация психолога, психотерапевтические сеансы, а при необходимости, консультация психиатра. Государство полностью оплатит стоимость назначенных врачами лекарств.