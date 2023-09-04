С 15 сентября начнется учебный процесс в школах Грузии. О том, с какими проблемами приходится родителям учащихся сталкиваться перед началом учебного года, «Эхо Кавказа» поговорило с пользователями социальных сетей.

– Как вы и ваши знакомые собираете детей в школу, как готовитесь к учебному процессу?

Мака: Я социально незащищенная, у меня трое детей. Всегда бывает тяжело в момент начала учебы. Да, государство нам помогает, и учебники бесплатные, но всегда перед началом школы приходится покупать новую одежду детям, тетрадки и другие принадлежности, которые требуют учителя. Проблема и в том, что мои дети просто не ходят в школьный буфет, это для нас очень затратно, поэтому кормлю их дома. В общем – это проблема, что у меня не всегда есть деньги, чтобы дать их на расходы детям.

Валерий: Сегодня собрать ребенка в школу – действительно достаточно дорогое удовольствие: рюкзаки, одежда, обувь, тетрадки, альбомы разные и много чего другого. Есть еще одна проблема – когда рюкзак ребенка заполняешь всем необходимым, он начинает весить, наверное, 10 килограммов, и детям его нужно носить несколько часов – это очень сложно. Если есть какая-то возможность решить эту проблему – либо уменьшить количество учебников, либо их размеры, было бы очень хорошо.

Тея: Ничего такого, к чему нет доступа даже у малообеспеченных граждан, как мне кажется, для отправки ребенка в школу не требуется. Государство обеспечивает детей учебниками, если, конечно, это не частная школа. Все, что остается покупать родителям, – это тетрадки и ручки, которые стоят совсем не дорого. Давно детей не принуждают и к ношению формы, потому особо тратиться на одежду тоже не надо. Единственное, что многим не нравится, – это очень большое количество книг, которые детям приходится носить в рюкзаке, это очень тяжело и сильно беспокоит родителей и их детей.

Дато: Я лично к этому вопросу никакого отношения не имею, детей у меня нет, потому в школу собирать некого. Однако есть старшая сестра, у которой дочь в 3-м классе, и я знаю, как это тяжело – собирать ребенка в школу. Во-первых, это финансовые траты: разный школьный инвентарь, очень много она платит за разные кружки, поскольку определенные качества ребенка школа не развивает, а если есть желание их развивать, приходится платить. Очень надеюсь, что наступит день, когда дети смогут получать качественное образование и за это не придется ничего тратить. Обучение вообще должно быть одним из главных приоритетов в стране наряду со строительством дорог и другими вопросами.

Эка: Все зависит от дохода семьи. Если у родителей учеников хороший доход, то 15 сентября для них не должно стать проблемой. Однако не у всех так, ведь в нашей стране есть слои населения, для которых – это всегда проблема, в финансовом плане. Для меня это не особая проблема, я все выдерживаю. Мы оба с мужем работаем, поэтому нам не так уж тяжело собирать детей в школу, как, например, многим нашим знакомым. Впрочем, школа все же бьет по карману. В основном – это траты на новую одежду, карманные деньги ребенку. Уверена, власти могут облегчить жизнь людям, была инициатива – бесплатные столовые. Если это у них получится сделать, будет очень хорошо.

Бачо: Сегодня все очень дорого в нашей стране, и то, что учебники детям государство предоставляет бесплатно, – это решение лишь малой части проблемы. Все равно приходится приобретать много книг для внеклассного чтения, и не только. Плюс то, что наши школы давно отказались от форм, но все же ребенку приходится давать карманные деньги на еду. В общем, как я уже сказал, все у нас в стране очень дорогое.

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