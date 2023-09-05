Нино Ломджария основала платформу «Европейская орбита Грузии»

Экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария основала новую общественную платформу - «Европейская орбита Грузии». Первое публичное мероприятие-призыв: «Давайте, бороться за статус Европейского союза» - состоится 7 сентября в 19 часов по Тбилиси, сообщает SOVA.

Ломджария поясняет, что «Европейская орбита Грузии» - платформа, которая создает пространство для тех, кто верит в европейское будущее Грузии и готов превратить существующие вызовы в возможности для развития страны.

Напомним, срок полномочий Нино Ломджария на должности Народного защитника Грузии истек в декабре 2022 года. В течение этого периода Ломджария неоднократно становилась объектом нападок со стороны правящей партии. Члены «Грузинской мечты» не раз называли его «омбудсменом Нацдвижения» и утверждали, что она была «избирательным Народным защитником».

13 февраля президент Франции Эммануэль Макрон наградил Нино Ломджария Национальным орденом Почета.

Кроме того, 1 февраля Госдепартамент США назвал лауреатов ежегодной премии Annual Global Human Rights Defender Аward, и среди них была названа Нино Ломджария и ее команда.