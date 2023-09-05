Сегодня в республике чествовали народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа, которому в этом году исполнилось 85 лет. Его называют живым классиком абхазской поэзии, так же как Алексея Гогуа – живым классиком абхазской прозы. При этом Гогуа, которому в марте прошлого года исполнилось 90 лет, из дому давно не выходит. Мушни Ласуриа же лишь ненамного его моложе, но по-прежнему полон сил, энергии, замыслов новых проектов.

Сегодняшние чествования его начались утром с открытия международной научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения и 70-летию творческой деятельности поэта, в Абхазском институте гуманитарных исследований им. Дмитрия Гулиа, где он уже много лет заведует отделом литературы. Затем, в пять вечера, в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка «Путь поэта», посвященная жизни и творчеству юбиляра. А в семь вечера в Абхазском госдрамтеатре началась премьера музыкального спектакля «Золотое руно» по одноименной поэме Мушни Ласуриа в постановке режиссера Мадины Аргун.

Мушни Таевич Ласуриа – абхазский поэт, переводчик, литературовед, критик. Его регалии можно перечислять очень долго. Кандидат филологических наук, академик Академии наук Абхазии, заслуженный деятель науки Абхазии, лауреат государственной премии Грузии им. Ш. Руставели (за перевод «Витязя в барсовой шкуре» Ш. Руставели), государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа (за составление двухтомной книги «Антология абхазской поэзии. XX век»). Награжден в Москве медалью А. С. Пушкина за укрепление русско-абхазских литературных и культурных связей. Лауреат Всероссийской премии им. А. Дельвига. Награжден орденами «Знак почета» (СССР, 1986), «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») II и III степеней. А еще уже двадцать лет он – президент Ассоциации писателей Абхазии…

Об этом, а также о значимом вкладе Мушни Ласуриа в абхазскую литературу много говорилось в выступлении открывшего научную конференцию директора АбИГИ Арды Ашуба, в докладе о жизни и творчестве юбиляра кандидата филологических наук, доцента Абхазского госуниверситета Василия Авидзба… Но, как это часто бывает, особенно запоминались такие картинки из жизни поэта, как, например, эта, описанная Авидзба. Учась в младших классах восьмилетней школы родного села Кутол, он опоздал на урок и, боясь попасть на глаза строгим учителям, забрался в подвал здания. Через дощатый помост над ним было прекрасно слышно, как учитель в его классе выразительно читал поэму Иуа Когония. И в какой-то комический момент поэмы его одноклассники засмеялись, и Мушни тоже во весь голос захохотал, совершенно не думая, что его могут услышать. Иуа Когония, один из зачинателей абхазской литературы, был родом из села Кутол, и после него в этом селе выросла целая плеяда талантливых поэтов и писателей, что вызвало к жизни рассуждение о кутольском литературном феномене…

Министр культуры Абхазии Даур Кове зачитал приветствие участникам конференции от имени главы государства Аслана Бжания. В тексте его сказано:

«От имени народа Абхазии, от лица руководства страны хочу приветствовать вас на конференции, посвященной 85-летию выдающегося абхазского литератора, переводчика, народного поэта Республики Абхазия Мушни Ласуриа. Искренность, благородство, мудрость, разносторонние дарования, способность увидеть и приумножить красоту звучания родного языка являют собой основу таланта этого всенародно любимого человека, чьи стихи и песни знакомы наизусть нескольким поколениям наших сограждан. Мушни Таевич стал одним из столпов абхазской поэзии. Его имя стоит в одном ряду с титанами абхазского поэтического искусства: Дмитрием Гулиа, Иуа Когониа и Багратом Шинкуба».

Выступление прозаика, лауреата международной премии имени Ф. Искандера Владимира Делба прозвучало на русском языке, и мы приведем фрагмент из него:

«Маленькая Абхазия подарила миру большое количество звездных имен. Эти слова в последнее время не всегда правильно употребляемы, но здесь они к месту. Вот одна из таких личностей, звезд нашей культуры – это Мушни Таевич, безусловно. Это человек уникальный во всех смыслах. Это человек таланта неимоверного, неимоверной трудоспособности, величайшей доброты, до того момента, когда ситуация не заставляет его быть принципиальным. А принципиальным он быть умеет».

И далее Делба привел очень высокую оценку поэзии Мушни Ласуриа переводчицы на русский язык его романа в стихах «Отчизна», над которым поэт работал более десяти лет. Произведение посвящено Отечественной войне народа Абхазии (1992-1993 гг.) за свободу и независимость. Повествование идет от лица автора, который повествует о панораме кровопролитной войны и судьбах вовлеченных в нее людей.

Казалось бы, добившись в литературе очень многого, в его возрасте можно было бы, что называется, и почивать на лаврах. Но Мушни Ласуриа продолжает тратить много времени и сил на редактирование единственного в Абхазии толстого литературного журнала «Акуа – Сухум», выходящего на абхазском и русском языках. А еще он ежегодно много лет в день рождения Пушкина организует встречи с чтением стихов под древней липой в Сухумском ботаническом саду.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях