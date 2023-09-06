Не в первый раз в этом году после того, как бывшие супруги затевали тяжбу из-за места жительства ребенка, детей пытались вывезти из Абхазии в Россию. В прошлом месяце такая попытка оказалась неудачной. Мало того, бабушку ребенка задержали и привлекли к уголовной ответственности.

О тяжбах между бывшими супругами, которые не могут «поделить» детей, а тем более доходящих до их похищения, в абхазском обществе наслышаны мало. Но вот в этом году «Эхо Кавказа» уже во второй раз обращается к историям, когда малолетних детей пытались вывезти из Абхазии в Россию. Но в первом случае башкирскому врачу Алие Имельгузиной с помощью своего брата удалось проехать КПП «Псоу» с ее двухлетним сыном Сашей, хотя пограничники и долго их не пропускали, но в пользу матери были тогда все решения судов в Абхазии, служба же судебных исполнителей республики никак не могла выполнить их. После этого отец ребенка, сухумец Ярослав Марков, и его родственники не раз в соцсетях заявляли, что продолжат борьбу за ребенка, но он по-прежнему живет с матерью в Башкортостане. Что касается последнего случая, произошедшего в прошлом месяце, то тут у пытавшихся увезти в РФ трехлетнего Эрика Матуа не было на это законных прав, и напоминавшая кинобоевик история его похищения бабушкой и ее гражданским мужем закончилась неудачно для них еще по дороге на Псоу…

Итак, как следует из опубликованной вчера информации пресс-службы Генпрокуратуры Абхазии, прокуратурой Гулрыпшского района по результатам проверки сообщения о преступлении 30 августа 2023 года возбуждено уголовное дело в отношении Елены Леушкиной и Федора Повесмы по признакам факта похищения человека. Органом предварительного расследования установлено, что 10 августа этого года гражданка Российской Федерации Леушкина с гражданским супругом Повесмой приехали в Абхазию, имея преступный умысел, направленный на похищение малолетнего внука гражданина Республики Абхазия Матуа Эрика Эриковича, 2020 года рождения. Целью было его перемещение на территорию России с использованием составленной нотариальными органами Российской Федерации доверенности от матери ребенка Александры Леушкиной. Бабушка и ее гражданский муж ежедневно стали приходить в гости в дом семьи Матуа – дабы пообщаться с маленьким Эриком. В очередной раз, 14 августа, усыпив бдительность мачехи Хуршудян М.А. и бабушки Шония М.Ш., примерно в 16.30 Повесма, держа на руках ребенка, вместе с Леушкиной направился к воротам двора, за которыми их дожидался автомобиль марки «Тойота» без регистрационного знака. Хуршудян и Шония бросились им вслед, но к ним была применена физическая сила. Под управлением неустановленного пока следствием лица похитители с ребенком выехали на центральную трассу «Псоу – Ингур». Пытаясь уйти от преследования, пересели в автомашину марки «БМВ» под управлением адвоката Жанны Шенкао, после чего на повороте в село Багмаран Гулрыпшского района пересели в автомашину марки «Хонда Фит» под управлением Хрипса Гожба. Далее они продолжили движение в направлении КПП «Псоу» с целью вывезти малолетнего Матуа за пределы Абхазии, однако в пути следования автомашина была остановлена на посту «Мысра» сотрудниками ГАИ…

31 августа прокуратурой Гулрыпшского района Леушкина и Повесма были задержаны по подозрению в совершении похищения несовершеннолетнего, совершенного группой лиц по предварительному сговору. 1 сентября в Гулрыпшский районный суд было направлено ходатайство об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. 2 сентября по результатам рассмотрения ходатайства органа предварительного следствия Гулрыпшским районным судом было отказано в избрании этой меры пресечения. Решение суда первой инстанции прокуратурой Гулрыпшского района будет обжаловано в кассационном порядке.

В информации пресс-службы Генпрокуратуры упоминается, что, согласно постановлению Сухумского городского суда от 18 апреля 2023 года, мать ребенка Александра Леушкина была ограничена в родительских правах. Мы позвонили сегодня в Сухгорсуд и уточнили, что дело рассматривал судья Марат Авидзба, а с иском обращался отец ребенка Эрик Матуа-старший.

«Эхо Кавказа» обратилось также сегодня к юристу общественной приемной Центра гуманитарных программ в Абхазии Майе Широковой, которая часто имеет дело с такими тяжбами. Она успела прочесть в СМИ об истории попытки похищения трехлетнего Матуа, хотя ранее не сталкивалась с данным делом. Но прежде всего Майя сказала:

«Такие случаи у нас, в нашем обществе не так редки, как, может, кажется. Потому что часто, когда люди расстаются, особенно не по обоюдному согласию, они начинают манипулировать детьми. И таких случаев я знаю достаточное количество. У нас был случай, когда маму всеми мыслимыми и немыслимыми способами лишили общения с ребенком, и нет никакого решения суда, который запрещал бы ей это… Но надо исходить из того, что происходило, пока состояли в браке. Не просто так ограничивают одного из родителей в правах. Тут нужны основания, которые должны быть доказаны в судебном порядке. Я просто не знаю подробности судебного процесса, но мама и папа должны были каждый отстаивать свою позицию, представлять свои интересы, имея право нанимать представителей, адвокатов. Я надеюсь, что судебный процесс проходил с соблюдением всех процессуальных норм. И, конечно, забирать детей насильно – это большой стресс для ребенка. Я всегда склоняюсь к тому, что надо прибегать к законным способам защиты своих прав. Если, допустим, вы проиграли судебный процесс в первой инстанции, есть возможность обжалования в кассационной. Если и кассационную или проиграли, или пропустили срок, можно подать в президиум Верховного суда. Можно обратиться в общественные организации, которые путем медиации и так далее могут повлиять на дальнейшее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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