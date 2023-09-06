Газета «Республика» напоминает о скором нарастании политической активности в стране. До парламентских выборов осталось меньше года. На сегодняшний день ясно, какие партии имеют право участвовать в них, считает автор, и уже этой осенью можно ожидать активизацию политических сил и фактическое начало предвыборной кампании. В Минюсте республики на сегодняшний день зарегистрировано 12 политических партий, хотя, отмечает автор, это еще не является гарантией безоблачного существования и, тем более, участия в грядущих парламентских выборах. Далее он делает небольшой экскурс в историю партийного строительства. Особо упомянуто выборное законодательство. «Нелишним бывает и умение мотивировать потенциальных сторонников партии, ведь под крыло политического объединения необходимо собрать не менее 500 членов политической партии. При этом в районных региональных отделениях не менее 50 сторонников, а в городских не менее 300 членов политической партии. Это непростая задача, так как порой те, кто хотел вступить в новую партию, уже состояли в другом политическом объединении. Иногда даже не подозревая об этом», – пишет газета. Особенно трудно создать ячейки в районах республики по причине аполитичности большей части сельского населения.

Наша цель показать грузинам, что война – это не решение проблемы, а ее усугубление

Блогер Сармат Джуссоев в преддверии начала учебного года пишет в своем телеграм-канале о проблемах образования. Он перечисляет факторы, которые, по его мнению, мешают развитию высшего образования в Южной Осетии. Это, прежде всего, отсутствие конкуренции. Монополия ведет к «расслаблению», нечувствительности к переменам, пишет блогер, и добавляет, что понимает невозможность создания еще одного вуза в Южной Осетии, однако цель такую поставить надо. Долгосрочную стратегию автор считает самым важным фактором развития не только самой системы образования, но и государства в целом. Он объясняет это на примере отсутствия Южной Осетии в мировом информационном поле. Джуссоев отмечает, что ни мировое сообщество не знало о Южной Осетии ничего, ни население Грузии. «Мы каждый раз отмечаем, что решения грузинского правительства о военном вторжении в Южную Осетию всегда поддерживались большинством грузин. Другая проблема – незнание со стороны западной аудитории истории взаимоотношения осетин и грузин. Зная это, представьте, что где-нибудь в далеком 1995 году мы в долгосрочную перспективу развития университета заложили цель обучения всех студентов (независимо от факультета) английскому и грузинскому языку. В той же стратегии развития должно было быть прописано, что университет должен готовить кадры, способные создавать современный информационный продукт на различных языках, в том числе на грузинском, для формирования благоприятного имиджа Южной Осетии, донесения ее позиций, тем самым снижая уровень нетерпимости в грузинском обществе в отношении осетин. То есть наша цель показать грузинам, что война – это не решение проблемы, а ее усугубление», – считает Джуссоев.

* * *

Возвращение бывших студентов чревато чиновнику соответствующего ранга новыми хлопотами – поиском рабочего места для вышеуказанной категории молодых людей

Другой блогер, Алан Парастаев, тоже посвящает блог началу учебного года. По его словам, сотни молодых людей уезжают в Россию начинать или продолжать учебу в вузах. Он задается вопросом, который часто звучит в Южной Осетии: должны ли они будут вернуться на родину, которая направила их на учебу по лимитам? Блогер считает, что этому процессу больше всего мешают чиновники, хотя президент Алан Гаглоев и заявил недавно, что с абитуриентами будет подписываться контракт с условием обязательного возвращения. «Но возвращение и просиживание штанов – не самое привлекательное будущее для выпускника. Значит, его надо обеспечить работой, а как же еще? Но вот тут то же чиновничество и госслужащие будут не совсем рады. Я тут, конечно, имею в виду не всех, а которые особенно социально и политически несознательны. То есть возвращение бывших студентов чревато чиновнику соответствующего ранга новыми хлопотами – поиском рабочего места для вышеуказанной категории молодых людей», – пишет блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях